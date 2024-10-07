醫局籲市民捐離世親人肺臟 孕婦肺動脈高壓 危殆僅靠人工心肺

一名孕婦於懷孕至29周時，因肺動脈高壓，需使用體外人工心肺機器支援，即使緊急剖腹產子以期控制病情後，仍未見好轉，情況仍然危殆，而唯一根治方案是接受肺移植。醫院管理局現正緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出體重約45至60公斤，血型屬B+或O+離世親人的肺臟，遺愛人間，延續大愛。

該名女患者於上月12日，懷孕期間出現氣喘和雙腳水腫，前往威爾斯親王醫院求醫，入院檢查，被診斷患有肺動脈高壓；病人過往僅曾出現妊娠糖尿，並無其他病史；患者情況急轉直下，需接駁體外人工心肺機器及進行緊急剖腹生產．院方至9月27日一度嘗試移除體外人工心肺機支援，但情況惡化需重新接駁，經轉介接受肺移植評估，獲緊急列入肺移植輪候名單。