醫療事件｜手術期間血管造影機失靈　伊院66歲病人情況危殆

伊利沙伯醫院發生醫療事件，一名66歲男病人周一(9日)在該院進行栓塞治療手術，當醫生為病人注射生物膠水止血時，血管造影機屏幕出現問題，未能正常顯示生物膠水在血管內的流向，醫生發現情況異常，為安全起見立即停止手術。然而，醫生其後再次嘗試透過血管造影機掃描病人腦內血管情況，發現有生物膠水出現在病人腦內其他血管，小腦血管亦有出血情況；醫療團隊當時立即進行相應的治療手段穩住病人的情況。病人現時在加護病房留醫，情況危殆。

瑪麗醫院停用同型號造影機 生產商事後派人到伊利沙伯醫院檢查血管造影機，當時的後台操作紀錄顯示，造影機在手術進行的時段內曾出現未有正常釋出X光射線的情況，出現有關情況的具體原因仍在調查中。伊利沙伯醫院現已暫停使用有關血管造影機，醫院會循流程及操作等不同方向檢視事件，瑪麗醫院亦暫時停用同型號血管造影機，兩院會改用其他醫療儀器進行有關程序，病人服務不受影響。 醫管局對有儀器在手術期間運作出現異常表示關注，亦與伊利沙伯醫院在事發翌日約見生產商，得知事件屬於罕見情況，起因至今仍未有確切定論。生產商已將事件通報總公司進行調查，醫管局的醫學工程人員會與生產商保持緊密溝通。醫管局已將事件通報衞生署醫療儀器科，醫管局暫時停用相同型號的血管造影機，並要求生產商調查出現異常的原因。

涉事儀器自2011年四月起安裝 衞生署指出，署方醫療儀器科已即時聯絡醫管局及該儀器的本地負責人以獲取事件詳情及作出跟進；相關的醫療儀器名為Artis Zee Biplane，用於醫療程序時提供X光造影，屬於「醫療儀器行政管理制度」表列第III級一般醫療儀器，製造商為Siemens Healthcare GmbH。 衞生署又指，涉事醫療儀器自2011年4月起安裝在伊利沙伯醫院，並由製造商進行定期維修保養，最近一次維修檢查在今年7月24日進行，未發現異常情況。事件發生後，本地負責人已在翌日實地調查，並從系統中取得操作紀錄，以發送予海外製造商作進一步調查，找出事件成因。

據本地負責人提供的初步資料，現時有兩間公立醫院及一間私家醫院採用該醫療儀器。衞生署除了與醫管局保持緊密聯繫外，亦會通知相關持份者提醒有關事件，包括所有私家醫院及相關醫療專業團體，並要求他們如正使用有關儀器，應盡快與本地負責人聯絡。醫療儀器科亦將在其網站上載有關特別警示。