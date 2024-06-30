醫療事故按季宗數無明顯分別　盧寵茂：上任之初已有意檢討醫管局

公立醫院近日接連出現醫療事故，首半年已最少發生6宗。醫務衞生局局長盧寵茂指，以季度計算事故宗數較以往沒有明顯分別，又說今次是乘著大眾的關注，開展他上任之初已有意為醫管局「驗身」的工作。

憂輕易停職解僱致「少做少錯」心態

盧寵茂在一個電視節目解釋，有感過去的新型肺炎對公營醫療系統造成很大衝擊，「遇到問題就會諗點樣可以做好啲」，因此當時已有意要求醫管局檢討，惟及後因政府推出很多新醫療措施而未及開展。對於有意見指不少醫療事故最終均無人問責，他重申醫管局有既定人事程序，亦不同意每當出現不良效果便要作出停職、解僱等處分，憂慮這會使醫護人員變得「少做少錯，唔做唔錯」。