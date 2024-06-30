醫療事故按季宗數無明顯分別　盧寵茂：上任之初已有意檢討醫管局

公立醫院近日接連出現醫療事故，首半年已最少發生6宗。醫務衞生局局長盧寵茂指，以季度計算事故宗數較以往沒有明顯分別，又說今次是乘著大眾的關注，開展他上任之初已有意為醫管局「驗身」的工作。
憂輕易停職解僱致「少做少錯」心態
盧寵茂在一個電視節目解釋，有感過去的新型肺炎對公營醫療系統造成很大衝擊，「遇到問題就會諗點樣可以做好啲」，因此當時已有意要求醫管局檢討，惟及後因政府推出很多新醫療措施而未及開展。對於有意見指不少醫療事故最終均無人問責，他重申醫管局有既定人事程序，亦不同意每當出現不良效果便要作出停職、解僱等處分，憂慮這會使醫護人員變得「少做少錯，唔做唔錯」。
醫管局一直面對人手不足問題，盧寵茂指這是導致醫療事故出現的因素之一而非唯一，結構性、系統和流程等同樣也是問題因素，因此會要求有第三方專家加入的委員會先檢討醫管局和向政府交報告，往後再決定如何檢視醫管局管治。
不希望急症室加價與垃圾徵費比較
另外，政府現正檢討公立醫院急症室收費，盧寵茂不希望外界將之與垃圾徵費比較，因每項政策均有不同之處，又強調一個負責任的政府要好好運用有限的資源。他指，收費會以循序漸進形式調整，各項收費亦有加有減，年底公布建議的目標時間不變。