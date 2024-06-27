醫療事故頻現醫管局組委員會調查　已有初步人選目標「單位數」成員

公立醫院近期接連發生醫療事故，醫務衞生局上周五責成醫管局全面檢討，3個月內提交報告和建議。醫管局主席范鴻齡表示，將成立委員會全面和獨立調查公立醫院管理系統，現時已接觸初步人選，目標人數為「單位數」，名單和職能會盡快公布。
范鴻齡出席醫管局大會會議後表示，人選必須具獨立性、在醫療相關行業有專業地位，以及與醫管局「冇咩聯繫」，因此花了一些時間尋找合適人選。醫管局行政總裁高拔陞補充稱，醫管局會全面配合委員會調查，包括提供相關資料、安排委員與不同人士見面等，希望能提供意見讓當局進一步改善。
醫生開425日藥情況不能接受
老人科專科醫生佘達明在社交媒體披露，東區醫院一名83歲男病人今年4月因發燒入院，出院時獲處方425日藥物。范鴻齡回應稱今早才得悉事件，又指長期慢性疾病的開藥酌情權交由醫生處理，但承認今次事件不理想亦不能接受，事件會一併納入現正進行的門診藥物處方安排檢討。
另外，醫管局現時人手流失情況維持穩定，在今年4月底的過去12個月，醫生和護士流失率分別為5.4%和8.2%，全職醫生和護士人手亦已增至6,780人和28,674人。截至上月底，醫管局有144名非本地培訓醫生工作，料年底將增至250人。范鴻齡形容去年在英國和澳洲的招聘工作「成績理想」，下半年會配合快將通過修訂的《護士註冊條例》，到新加坡和馬來西亞等地大規模招聘。