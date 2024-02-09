醫療事故｜廣華醫院病人呼吸機喉管鬆脫危殆　專科醫生：涉行政失當多於臨床失當

養和醫院深切治療科主任李衛全在電台節目指，涉事病房只有7名護士照顧40名病人，指1比6的醫患比例，甚至少於接收懷疑新冠患者病房的1比5配置。他說，涉事病人在深切治療部留醫3周，仍要使用呼吸機維生，相信已需要透過氣管造口插入導管供氧，而非從口腔置入喉管，理應接受高度護理，質疑院方不應安排他轉送至內科負壓病房，否則就應在涉事病房調配更多人手。

屯門醫院2016年曾發生類似事故

至於有指涉事病房有兩扇門，導致醫護人員未能聽到維生儀器及呼吸機發出的警示，李衛全指，事發在廣華醫院新建大樓，將舊有系統放在新病房，質疑環境不同了，院方有否測試系統運作。李衛全又談到，屯門醫院2016年亦曾發生類似的醫療事故，當時新界西醫院聯網的質素及安全服務總監，正是處理今次事故的廣華醫院行政總監鄧錦成，質疑對方未有汲取教訓。

病人政策連線主席林志釉在同一節目表示，對事件感到失望，批評在本月5日發生事件，但醫管局事隔3日後才公布，仍未能提供警報儀器的重要資訊，包括訊號接駁有否出問題。他指難以期望醫護人員全天候坐在床邊監察病人，但院方亦有責任確保儀器能發揮作用。林志釉強調院方以至醫管局管理層都不能「輕輕帶過」，若醫院設備出現問題，應重新審視是否仍能在有關地點安全地照顧病人。