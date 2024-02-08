醫療事故｜廣華醫院病人呼吸機喉管鬆脫危殆　醫護未聞警報監察系統失去聯絡

廣華醫院發生一宗涉及呼吸機喉管鬆脫的醫療事故。一名有嚴重肺結核的51歲男病人周一(5日)在隔離病房留醫期間，接駁呼吸機的喉管突然鬆脫，醫護人員發現後隨即駁回喉管和為病人急救。病人之後回復心跳，轉送往急症室治療，目前情況危殆。院方高度關注今次事件，已成立根源分析委員會調查事件，並已要求呼吸機供和遙距監察系統供應商協助分析數據，惟未有正面回應病人的病情有否因事件再度惡化。

初步懷疑病人郁動致喉管鬆脫 廣華醫院今日(8日)交代這宗醫療事故，指病人事發當日由深切治療部轉送隔離病房，當時已被帶上肢體固定帶，以免因身體郁動導致喉管脫落。不過，該院行政總監鄧錦成表示，現時初步懷疑喉管脫落與病人自身郁動有關，因一般人較難進入隔離病房，門外閉路電視亦顯示事發一段時間沒有異常，同一時間病房內7名護士均報告當時未曾進入涉事病格。

鄧錦成續說，呼吸機和維生指數儀器在喉管鬆脫後，雖然有正常發出警告聲響，惟因隔離病房有雙重門，在外醫護人員無法聽到聲響，加上儀器和護士站的遙距中央監察系統失去聯絡，導致最終仍不幸發生事故。他強調，呼吸機和遙距監察系統並非新事物，護士都對兩項儀器相當熟悉，院方事後檢查其餘中央監察系統也未見異常，確實失去聯絡的原因有待調查。至於病人的病情有否因事故再度惡化，鄧錦成未有正面回應，僅形容「當然係一件唔好事件」，多番被追問下亦未有交代病人是否清醒等最新情況，只表示他正在深切治療部留醫，「希望可以盡早回復過嚟。」

已要求加強監察隔離病房病重患者 廣華醫院內科及老人科部門主管李家輝表示，病人去年12月因氣促入院，其後出現敗血症休克、肺功能衰竭，入住深切治療部時需要依賴呼吸機維持呼吸，留醫一個多月後周一下午2時半轉往內科負壓隔離病房。病人轉房期間清醒，抵達隔離病房後醫護人員重新為他接駁呼吸機及維生指數監察儀器。醫護人員在下午3時45分至55分期間，曾進入病格進行呼吸機紀錄和檢驗病人維生指數，當時病人並無異樣，惟下午4時40分再次進入病格準備進行醫療程序時，揭發事件。