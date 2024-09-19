醫療事故｜聖保祿病人換心瓣後亡　家屬斥報告有出入：冇提出為慳錢從ICU轉走

聖保祿醫院一名71歲男病人今年4月接受換心瓣手術後，由深切治療部(ICU)轉到普通病房留醫期間離世。死者家屬今年5月曾質疑院方對患者心跳停頓時間的說法不一，事隔4個月死者遺孀和兒子再次會見傳媒，批評院方和涉事醫生的回應未有談及醫療事故責任誰屬，協助個案的立法會議員鄧家彪敦促醫院和主管醫生承認責任，還原事件真相。 家屬從未簽署轉病房文件 死者兒子陳先生表示，今年6月收到父親的醫療報告後，發現內容有多處與家屬所知和經歷的不同，例如報告提到父親是因家屬的成本考慮，而從ICU留醫一日便轉到普通病房。他澄清，一家人並沒有主動提出要慳錢才要搬病房，只是醫生提到父親身體復原良好和提出轉房建議，「嗰晚我哋仲好開心」，而家人最終從沒有簽過轉病房文件。

陳先生又稱，爸爸在離世前一日下午1時曾向醫生表示傷口痛，但醫療報告卻指醫生晚上9時許才獲悉爸爸下腹痛，未有記錄下午3時半和5時左右提出的持續腹痛。連同上次記者會已提到的心臟停頓分鐘說法有出入後，他認為醫療報告與其認知有很多出入，「有好多疑問」，又指不敢形容報告所有東西的錯，惟並非完全屬實。



遺孀稱每晚仍夢見丈夫要求出院 死者遺孀陳太在記者會上多度哽咽，直言5個月來心情十分煎熬，「晚晚發夢都見到佢叫我帶佢出院……點知打直入打橫出，係我哋諗唔到」，又形容他是其精神支柱，不知如何撐下去。她又稱，最初是女兒安排這名主診醫生為父親做手術，現時也患上情緒病。

術後離世的死者現遺下年過九十的母親，陳先生和陳太稱全家人也不敢告訴她這宗不幸事件，只好繼續延續爸爸入院前向母親的善意謊言，「之前仲交代話去新加坡……要揾人喺新加坡拎啲手信同相，佢仲未知佢(死者)已經唔喺度。」陳先生又坦言，若主診醫生最初有交代病人有機會搶救無效，家屬可以把握最後時光與父親作正式道別，「爸爸最後走得好難睇。」 斥院方僅派病人服務經理會面 另外，陳先生一家人在上次召開記者會前，曾經與院方首次會面，主診醫生和涉事醫護人員均有出席，惟記者會後6月11日再次到醫院取醫療報告時，他批評院方只派出聲稱可代表院長的醫院病人服務經理，「冇醫生，冇比醫生更高級嘅人」，又指本身期待見面會有醫生講解報告內容，結果卻只是「放低疊紙」和要求交費，事後更無法再正面接觸主診醫生。

鄧家彪上次記者會前後曾去信聖保祿醫院要求交代，惟院方及後把回覆傳送予死者家屬，陳先生批評處理手法兒戲，覺得不受院方尊重、相當不滿。鄧家彪則指出，自上次記者會後未見院方有善意和誠意回覆，故決定在死者離世5個月後再開記者會，並質疑院方為何未有跟從「換心瓣手術指引」，自行把有人轉到普通病房，以及關注事前為何沒有要求病人術前3至5日停服薄血藥和進行血液凝固測試。 聖保祿醫院：一直與家人保持聯絡 聖保祿醫院回覆《am730》查詢稱，一直有與病人家人保持聯繫並提供所需資料，而家人亦已由律師代表與院方接洽。由於事件已交由死因庭跟進，聖保祿醫院稱未能提供其他資料。