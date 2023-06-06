醫療券｜下月起容許夫妻共用醫療券　初步計劃只需登記一次

政府在去年《施政報告》表示，計劃讓長者夫妻共用長者醫療券。醫務衞生局今日(6日)向立法會提交文件表示，下月將容許配偶共用長者醫療券，現正擬定計劃執行細節，申領過程會盡量簡化、毋須預先申請，以盡量便利長者。

用醫療券後增短訊通知

當局初步設計指，同意共用醫療券餘額的長者和配偶，只需要在任何一方使用醫療券時，一同親身陪伴對方到醫療服阞提供者，並出示身份證和申報婚姻狀況登記一次，雙方的戶口便會立即在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出。

醫衞局續指，當長者本人醫療券戶口餘額耗盡後，即可使用已連結的配偶戶口醫療券餘額。當局亦推出一系列系統改善措施，包括引入電子同意書，取代以往紙本同意書，以及在長者和配偶使用醫療券時，透過電話短訊通知他們。