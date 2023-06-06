醫療券｜下月起容許夫妻共用醫療券　初步計劃只需登記一次

政府在去年《施政報告》表示，計劃讓長者夫妻共用長者醫療券。醫務衞生局今日(6日)向立法會提交文件表示，下月將容許配偶共用長者醫療券，現正擬定計劃執行細節，申領過程會盡量簡化、毋須預先申請，以盡量便利長者。
用醫療券後增短訊通知
當局初步設計指，同意共用醫療券餘額的長者和配偶，只需要在任何一方使用醫療券時，一同親身陪伴對方到醫療服阞提供者，並出示身份證和申報婚姻狀況登記一次，雙方的戶口便會立即在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出。
醫衞局續指，當長者本人醫療券戶口餘額耗盡後，即可使用已連結的配偶戶口醫療券餘額。當局亦推出一系列系統改善措施，包括引入電子同意書，取代以往紙本同意書，以及在長者和配偶使用醫療券時，透過電話短訊通知他們。
獎賞先導計劃今年第四季推出
《施政報告》同時建議推出為期3年的「醫療券獎賞先導計劃」，當長者在適當的健康檢查、慢性疾病診斷和管理等特定基層醫療服務使用最少1,000元醫療券，便可獲額外發放500元至戶口作同樣用途。當局指，獎賞先導計劃會配合合「慢性疾病共同治理計劃」，一併於今年第四季推出。
政府列明符合先導計劃的醫療券特定用途如下：
- 西醫/家庭醫生：健康評估、驗身、篩檢、防疫注射、處方預防藥物，及治理慢性病症等
- 中醫：健康評估及慢性病症管理等；
- 牙醫：牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；
- 「慢性疾病共同治理計劃」(今年第四季推出)
- 全港所有地區康健中心/地區康健站的個人化服務費用，包括針對高血壓、糖尿病、膝關節痛症及腰背痛症的慢性病管理計劃，及針對後心肌梗塞、髖骨折及中風的社區復康計劃等。