醫療券｜政府研擴大內地使用範圍　至較多港人聚居城市包括福建

政府早前擴大長者醫療券在港大深圳醫院的使用範圍，有立法會議員關注內地能否有更多機構接納本港醫療券，分流本港基層醫療的輪候病人。醫務衞生局局長盧寵茂表示，會積極研究把醫療券適用範圍，擴展至有較多港人居住的內地省市，包括大灣區以外的福建，現正制訂標準希望接納更多醫療機構。
李梓敬關注牙科病人能否赴深求醫
立法會今日(28日)舉行第十一次前廳交流會，由政務司副司長卓永興聯同盧寵茂及勞工及福利局局長孫玉菡出席，討論精神健康與內地醫療合作等議題。新民黨李梓敬指，本地基層醫療嚴重不足，特別是牙科，關注政府能否資助合資格病人到深圳接受牙科治療，或把計劃推動至更多不同內地醫療機構、涵蓋更多疾病等。民建聯李世榮亦提到，勞福局早前與廣東省民政廳簽署的養老合作備忘錄，提到一些內地院舍，建議當局審視附近的醫院是否適合讓香港市民使用醫療券。
楊永杰促擴至「三甲醫院」
「A4聯盟」楊永杰表示，隨著內地醫療服務水平不斷提高，愈來愈多長者選擇到內地退休和養老，對醫療服務的需求也隨之增多。對於目前長者只能到港大深圳醫院用醫療券，他促請政府盡快將醫療券計劃擴展至大灣區「三甲醫院」，首階段可優先考慮目前實行「港澳藥械通」的醫療機構，並建議政府與廣東省政府設立「醫療通」，實現電子病歷跨境應用。楊永杰續說，政府應推動港人接種疫苗的就診便利性，在大灣區實行「港澳藥械通」的醫療機構，為港人提供接種香港疫苗的服務。
盧寵茂會後稱，會上就各項涉及醫療的題目均暢所欲言，包括擴大醫療券至國內的「三甲醫院」和更多使用點、在內地使用醫療券、支援市民在內地養老等。他指，若申請接納醫療券的醫療機構用香港管理模式、了解本港長者醫療券、負責人具香港資歷便會更理想，當局很快會公布申請辦法。