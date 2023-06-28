醫療券｜政府研擴大內地使用範圍　至較多港人聚居城市包括福建

政府早前擴大長者醫療券在港大深圳醫院的使用範圍，有立法會議員關注內地能否有更多機構接納本港醫療券，分流本港基層醫療的輪候病人。醫務衞生局局長盧寵茂表示，會積極研究把醫療券適用範圍，擴展至有較多港人居住的內地省市，包括大灣區以外的福建，現正制訂標準希望接納更多醫療機構。

李梓敬關注牙科病人能否赴深求醫

立法會今日(28日)舉行第十一次前廳交流會，由政務司副司長卓永興聯同盧寵茂及勞工及福利局局長孫玉菡出席，討論精神健康與內地醫療合作等議題。新民黨李梓敬指，本地基層醫療嚴重不足，特別是牙科，關注政府能否資助合資格病人到深圳接受牙科治療，或把計劃推動至更多不同內地醫療機構、涵蓋更多疾病等。民建聯李世榮亦提到，勞福局早前與廣東省民政廳簽署的養老合作備忘錄，提到一些內地院舍，建議當局審視附近的醫院是否適合讓香港市民使用醫療券。