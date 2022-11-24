醫療券｜盧寵茂：積極考慮擴展至大灣區醫院

立法會辯論「推動跨境醫療合作」的無約束力議案，有立法會議員提出，將醫療券的適用範圍擴展至內地醫療機構，醫務衞生局局長盧寵茂指，一旦出現醫療事故，以現行的法例將難以跟進。動議辯論的工聯會黃國指，本地醫療衛生開支過去20年增加4.8倍，但服務無大幅改善，認為跨境醫療合作有助縮短病人輪候時間，節省醫療開支，但特區政府有欠積極，無具體政策和時間表。

盧寵茂表示，政府通過港大深圳醫院推動在大灣區城市使用醫療券，截至上月底有超過1.1萬名長者使用，涉及3,800萬港元。他加入政府前曾擔任港大深圳醫院院長6年，明白跨境醫療合作的意義重大，任重道遠，曾推動在大灣區使用長者醫療券，在疫情下協助醫管局推出內地港人覆診的特別支援計劃，以及在病人授權下容許電子病歷紀錄跨境使用等。