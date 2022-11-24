醫療券｜盧寵茂：積極考慮擴展至大灣區醫院

立法會辯論「推動跨境醫療合作」的無約束力議案，有立法會議員提出，將醫療券的適用範圍擴展至內地醫療機構，醫務衞生局局長盧寵茂指，一旦出現醫療事故，以現行的法例將難以跟進。動議辯論的工聯會黃國指，本地醫療衛生開支過去20年增加4.8倍，但服務無大幅改善，認為跨境醫療合作有助縮短病人輪候時間，節省醫療開支，但特區政府有欠積極，無具體政策和時間表。
盧寵茂表示，政府通過港大深圳醫院推動在大灣區城市使用醫療券，截至上月底有超過1.1萬名長者使用，涉及3,800萬港元。他加入政府前曾擔任港大深圳醫院院長6年，明白跨境醫療合作的意義重大，任重道遠，曾推動在大灣區使用長者醫療券，在疫情下協助醫管局推出內地港人覆診的特別支援計劃，以及在病人授權下容許電子病歷紀錄跨境使用等。
積極考慮支援居住大灣區的香港長者
政府會積極考慮擴展醫療券至其他大灣區醫院和服務，包括有香港管理經驗的機構，並培訓其他醫院在行政上和香港對接，以支援居住大灣區的香港長者選擇適合醫療服務；會按照優勢互補、互利共處的原則，在堅持有利於內地和香港醫療制度發展的前提下，增加香港和大灣區各城市的醫療創新和合作，繼續推動便利香港市民在內地發展和生活的政策措施。
他又表示，要考慮能否合法使用公帑，及確保醫療質量的情況下，推廣至其他機構，亦明白，香港相關的法例及專業守則對內地的醫療機構或醫護專業人員不適用，一旦有些醫療事故時，難以跟進及協助長者。