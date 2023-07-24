醫療券｜長者夫婦7.28起可共用　用對方餘額要出示身份證副本

長者醫療券周五(28日)起容許長者夫婦共用，使用對方餘額時需要出示配偶的最新身份證副本，當局預計有95萬名年滿65歲的已婚長者受惠。衞生署同日亦會推出電子同意書，長者使用醫療券時只需把身份證插入閱讀器，便代表同意使用相關醫療券金額，取代以往需要在紙本同意書上簽署的做法。
毋須預先申請連結戶口
港府在去年《施政報告》提出一系列醫療券計劃新措施，包括容許配偶共用醫療券。衞生署表示，兩人均年滿65歲的長者夫婦毋須預先申請連結戶口，只需要在其中一方使用醫療券時，一同親身到訪任何一個參與計劃的醫療服務提供者登記，其間要作出配偶關係的聲明和申明同意共用醫療券。
夫婦完成登記後，日後使用醫療券時便毋須再登記，而使用配偶餘額時，需要出示對方的最新身份證副本。至於夫婦其中一方如無法親身辦理連結手續，他們要先填妥及簽署「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」，再由其中一方帶同未能出席者的身份證副本，遞交到醫療服務提供者以完成有關程序。
衞生署抽樣查配偶關係聲明
當局為保障連結戶口的雙方，長者及配偶在成功連結戶口後，會經各自指定的流動電話號碼接獲電話短訊，日後各自的醫療券餘額被配偶使用時，也會接獲短訊通知。另外，醫療券計劃周五起亦會推出電子同意書，取代以往的紙本同意書。衞生署指，長者使用醫療券時可以向醫療服務提供者提供一個可收取短訊的電話號碼，當他們用醫療券時系統會以短訊作實時通知，包括已使用的金額。
為確保公帑得以妥善運用，衞生署會根據監察機制進行定期或抽樣調查，政府查核時會直接要求長者提供證明文件。署方指，會嚴肅跟進所有懷疑作出虛假配偶關係聲明的個案，並會轉交執法機構調查，又提醒署方和醫療服務提供者不會要求長者提供任何銀行帳戶資料和點擊任何網站連結。