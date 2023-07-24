醫療券｜長者夫婦7.28起可共用　用對方餘額要出示身份證副本

長者醫療券周五(28日)起容許長者夫婦共用，使用對方餘額時需要出示配偶的最新身份證副本，當局預計有95萬名年滿65歲的已婚長者受惠。衞生署同日亦會推出電子同意書，長者使用醫療券時只需把身份證插入閱讀器，便代表同意使用相關醫療券金額，取代以往需要在紙本同意書上簽署的做法。

毋須預先申請連結戶口

港府在去年《施政報告》提出一系列醫療券計劃新措施，包括容許配偶共用醫療券。衞生署表示，兩人均年滿65歲的長者夫婦毋須預先申請連結戶口，只需要在其中一方使用醫療券時，一同親身到訪任何一個參與計劃的醫療服務提供者登記，其間要作出配偶關係的聲明和申明同意共用醫療券。

夫婦完成登記後，日後使用醫療券時便毋須再登記，而使用配偶餘額時，需要出示對方的最新身份證副本。至於夫婦其中一方如無法親身辦理連結手續，他們要先填妥及簽署「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」，再由其中一方帶同未能出席者的身份證副本，遞交到醫療服務提供者以完成有關程序。