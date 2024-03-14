醫管局中西醫協作擴至26間公立醫院　新設癌症治療先導項目

醫院管理局的中西醫協作先導計劃，今年首季由8間擴展至26間公立醫院，全面涵蓋7個醫院聯網的醫院，合共有53個服務點。服務針對中風、肌肉及骨骼痛症、癌症紓緩治療，另新設癌症治療先導項目。

醫管局總行政經理黃巧雲說，若病人符合指定病種和入住指定病房，團隊會評估病人臨床情況，並邀請病人參與計劃。病人須向中醫診所繳付120元，可在病房內接受服務，不會影響原有的治療方案。

預計每年可服務3萬人次

黃巧雲指計劃不設人數限額，預計未來每年可服務3萬人次。截至上月底，中西醫協作的住院服務總診症量已超過44,000人次。現時有逾90名中醫師可提供中西醫協作治療，每個醫院服務點都有最少3名中醫師接受培訓參與計劃，中醫師本身須有7年年資，認為要求相對高，但仍然有足夠人手應付需求。醫管局指未來會探討推展服務至更多病種，包括老年退化疾病、呼吸科疾病等，期望今年內推出相關先導計劃。