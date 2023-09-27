醫管局中西醫協作紓緩癌症治療副作用 瑪嘉烈屯門醫院推先導項目

醫院管理局將中西醫協作先導計劃恆常化，本月起推出「中西醫協作——癌症治療先導項目」，為正在或計劃接受化療或電療的病人提供針灸服務，盼助他們紓緩治療時副作用；今次是首次將中西醫協作加入癌症治療，亦是首次於日間治療中心提供中西醫協作服務，在政府資助下，病人每次診療費用只需120元。醫管局總行政總裁(中醫)黃巧雲認為，計劃能讓中西醫發揮各自的專業所長。

計劃屬自願性質，但需由中西醫先評估病人是否適合參與。瑪嘉烈醫院本月開展服務，已有4人參加，估計每年將有約1千名病人受惠，佔腫瘤科每年病人的一成，而屯門醫院將在下月提供服務。先導項目將為正在或計劃接受化療或電療的病人提供針灸服務，紓緩及預防因化療或電療而引發的常見副作用，包括周圍神經麻痺、口腔乾燥症、腸胃不適等，以及減低癌症治療帶來長期副作用的機會，改善病人生活質素。

一至兩年後推行至全港

黃巧雲認為，由中西醫共同參與、檢視、討論及調整臨床方案，過程中會加入中醫治療優勢紓緩病人病徵、改善病情。參與的中醫師需經培訓及有超過7年的臨床實際經驗，而包括6位葵青區中醫師在內，目前已培訓35位中醫師，將來投入服務；未來將開展臨床療效研究，以便再度發展中西醫協作項目，盼用一至兩年累積經驗，推行至全港，讓更多病人受惠於計劃。

服務以針灸治療為主

仁濟醫院——香港浸會大學中醫診所暨教研中心(葵青區)中醫服務主任陳啟賢表示，服務以針灸治療為主，病人化療前可於日間治療中心進行針灸治療，完成化療後，亦可到中醫診所繼續治療。他認為，中醫診療能為病人紓緩相關副作用、提升病人正氣，助患者度過治療；曾有病人因治療癌症用鉑類及紫杉醇類藥物，在康復後、手指靈活度受損，扣鈕等動作都有困難；而中醫診所對大腸癌化療副作用的臨床觀察發現，病人接受針灸治療後，神經麻痺程度會減輕，手腳指功能也有改善。

瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩指，透過計劃及早引入中醫治療，有助改善癌症治療引起的常見副作用，而非過去計劃、只向晚期癌症患者提供服務。