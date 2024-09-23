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本地
2024-09-23 18:43:18

醫管局全職護士減少約310人　約200人符合非本地培訓護士資格指不擔心質素

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醫管局全職護士減少約310人　約200人符合非本地培訓護士資格指不擔心質素

醫管局全職護士減少約310人　約200人符合非本地培訓護士資格指不擔心質素

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本地醫護人手不足的問題持續，醫管局截至7月底在過去1年，醫生流失率為5.3%，較4月微跌0.1%。護士流失率是8.2%，與4月相同，人手出現負增長。

醫管局今日舉行大會，報告截至7月底在過去1年，有346名全職醫生離職，並聘請了655名醫生，即是淨增長309人。護士方面，期內有逾2,200名全職護士離職，聘請了近1,890名護士，即負增長約310人。

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非本地培訓醫生年底將增至300人

主席范鴻齡表示現時人手流失情況維持穩定。而聘請非本地培訓醫生的進展相當理想，現時醫管局有180名非本地培訓醫生，預計在年底將增至300人。范鴻齡指廣東省衞生健康委員會同意，增加大灣區人才交流計劃名額，預料今年第4季將調派逾30名醫生來港，多於第1期計劃的10人。他又指中山大學附屬第一醫院同意配合醫管局的醫療人才交流計劃，將於年內安排約10名醫生來港交流，涵蓋眼科、麻醉科、放射科等，屬香港最缺人手及流失率最嚴重的專科。另外，上海和北京當局亦同意在今年第4季，安排13名醫生來港。

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非本地培訓護士方面，醫管局到新加坡、馬來西亞、澳門、廣州等多個地方招聘人手，現時有大約200人符合資格，范鴻齡指不擔心護士質素問題。