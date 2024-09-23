醫管局全職護士減少約310人 約200人符合非本地培訓護士資格指不擔心質素

本地醫護人手不足的問題持續，醫管局截至7月底在過去1年，醫生流失率為5.3%，較4月微跌0.1%。護士流失率是8.2%，與4月相同，人手出現負增長。 醫管局今日舉行大會，報告截至7月底在過去1年，有346名全職醫生離職，並聘請了655名醫生，即是淨增長309人。護士方面，期內有逾2,200名全職護士離職，聘請了近1,890名護士，即負增長約310人。

非本地培訓醫生年底將增至300人 主席范鴻齡表示現時人手流失情況維持穩定。而聘請非本地培訓醫生的進展相當理想，現時醫管局有180名非本地培訓醫生，預計在年底將增至300人。范鴻齡指廣東省衞生健康委員會同意，增加大灣區人才交流計劃名額，預料今年第4季將調派逾30名醫生來港，多於第1期計劃的10人。他又指中山大學附屬第一醫院同意配合醫管局的醫療人才交流計劃，將於年內安排約10名醫生來港交流，涵蓋眼科、麻醉科、放射科等，屬香港最缺人手及流失率最嚴重的專科。另外，上海和北京當局亦同意在今年第4季，安排13名醫生來港。