醫管局再推保送計劃赴英讀足病診療　須承諾畢業後服務公院5年

本港現時沒有認可的足病診療學培訓課程，醫管局今年繼續推出海外培訓資助計劃，全額資助約3至4人到英國留學。計劃即日起接受報名，申請人需要符合特定資格及通過面試，並承諾畢業後在醫管局服務最少5年，當局稱報名名額不設上限，又說同時有在本地和海外招聘足病診療師，配合服務和人才需求。

醫管局7個聯網轄下醫院，目前有54名足病診療師提供不同服務，包括診斷和治療糖尿病足、關節炎、腳部潰爛等病人，以及香港腳、灰甲和腳趾變形等其他足病。當局今年會繼續推出足病診療師海外培訓資助計劃，保送3至4名合資格申請人到英國北安普頓大學，修讀足病診療學學士課程，成功修畢課程後可入職駐院足病診療師，並要承諾在醫管局工作最少5年。

海外培訓資助計劃即日起至本月16日接受申請，申請人需要擁有與醫療衛生、工程或理科相關課程學士學位，或在中學文憑試最少一個理科科目考獲第4級或以上等，同時要在國際英語測驗系統(IELTS)取得最少6.5分等，他們需要先後通過醫管局和大學面試，預計9月可入學。為配合畢業後回醫管局執業，申請人亦要操流利粵語及有良好中文書寫能力，當局又希望揀選有愛心、喜歡與人溝通、有耐性、同理心等人參與。

大部分計劃參加者仍留醫管局工作

醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺紅指，計劃自2005年推出以來大部分年份都有舉辦，累計共培訓51名足病診療師，她沒有正式統計有關員工的流失率，但稱大約八至九成現時均仍在醫管局工作。她並指，在決定計劃限額前有了解各個聯網服務未來3年的服務需要，繼而決定保送名額，而獲全額資助約40至50萬港元學費的學生，在英國需要自行承擔生活費和其他支出。