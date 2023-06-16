醫管局去年流失7.6%醫生及11%護士　三專科新症至少排100星期

本港公營醫療系統長期人手不足，新一份立法會《數據透視》指出，2011至2021年本港註冊醫生數目由2011年的12,818人，至2021年增加21%至15,546人。而本港註冊和登記護士數目則由2011年的41,310人，增加55%至2021年的64,026人。

本港每千人口只有2.1名醫生

但醫生對人口比例仍然較低，2021年本港每千人口中有2.1名醫生，不及新加坡(2.7)、日本(2.7)、韓國(2.6)等水平。本港護士與人口比例為8.7，與經合組織成員平均水平(8.8)相若，並高於台灣及新加坡水平。

惟近年醫管局員工離職率持續上升，加劇人手短缺情況。醫管局全職員工整體離職率由2020/21年度的8.2%，急升至2022/23年度的12.9%。當中，醫生離職率由4.3%升至7.6%(相當於480名全職醫生)，護理人員離職率由5.8%升至11.0%(相當於2,900名全職護士)。離職原因據報包括退休、轉往私營醫療機構工作或移民。