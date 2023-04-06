醫管局女高層偕夫超市偷逾1600元食物　官裁定盜竊罪成各罰款5000元 (更新)

被告趙名宇（48歲）及莊慧敏（49歲），兩人均報稱醫生。案情指，兩人同被控於2022年4月23日在黃埔花園永旺（香港）百貨有限公司內，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元，上述物品為永旺百貨的財產。

【18:40更新】 醫院管理局總行政經理莊慧敏，與其骨科醫生丈夫趙名宇，於2022年4月，涉嫌於黃埔一超市偷竊逾1,600元食物，2人否認盜竊罪，惟經審訊後，裁判官梁雅忻今（6日）午在九龍城裁判法院裁定2人罪成，各罰款5,000元。

部份貨品未經條碼閱讀器掃描

控方早前在審訊中，傳召警員鍾兆偉作供，鍾供稱當日下午接報到案發超市，保安指兩名被告使用自助付款機時，部份貨品未經條碼閱讀器掃描。

鍾翻看閉路電視及核對涉案貨品後，查問兩名被告，兩人均在警誡下作招認，趙名宇稱「依啲嘢偷嚟都係自己食嘅」，而莊慧敏則稱「依10樣嘢都係偷嚟自己食嘅」；鍾及後帶兩被告到警署錄口供，兩人自願簽署口供聲明作實。

指警員拒絕讓其致電女兒

辯方則反對兩名被告的招認口供及錄影會面呈堂，趙名宇出庭供稱，被捕後警員拒絕讓他致電其女兒，警員又稱合作錄取口供便可盡快獲釋，及如果找律師，須處理至翌日中午，兩被告可能須被關進「臭格」。

之後莊慧敏亦供稱，警員表示盜竊毋須判監和留案底，故依警員指示，承認一時貪心偷食物，莊又稱當時相信警員「咪跟佢做囉」。惟裁判官梁雅忻最終認為兩被告的口供屬自願，裁定可呈堂。

裁判官梁雅忻今（6日）午在九龍城裁判法院裁定2人罪成。