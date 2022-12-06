醫管局女高層偕醫生丈夫盜竊案開審　涉偷超市1600元生果刺身

醫院管理局女高層偕其醫生丈夫，涉於4月在超市偷竊約1,600元食物，同被控一項盜竊罪，兩人早前否認控罪，案件今(6日)於九龍城裁判法院開審。庭上播放超市的閉路電視片段，顯示男被告將貨品放在自助收費機上掃描，然後觸碰螢幕上的按鈕。裁判官梁雅忻稱以其觀察，被告並非每件貨品都有掃描。據了解，兩名被告將會自辯。而早前，辯方提出因超市付款區疑具誤導性質，所以令被告僅掃描部分貨品的條碼，作為抗辯理由。

涉偷 壽司刺身及水果

控方代表為大律師李倩文，醫院管理局女高層及其醫生丈夫，則分別由大律師布喜后以及資深大律師駱應淦作為代表。永旺百貨公司超市保安員陳恒舉(音譯)，首先在庭上作供。陳恒舉供稱，他日常負責在公司巡邏，以及在突發事件發生時，翻看閉路電視片段。公司有3種付款方法，包括到收銀機付款、使用自助付款機及經手機應用程式，掃描貨品條碼後在網上付款。若選擇第二種方法，條碼必須對準掃描器，系統方有紀錄。

被告趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲，女)，均報稱醫生。控罪指他們在2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑(第5期)地庫一層，及地下永旺(香港)百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1,632.8元，上述物品為永旺(香港)百貨有限公司的財產。

資料顯示，莊慧敏為醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)，趙名宇是骨科醫生。