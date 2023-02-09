醫管局女高層與夫超市偷食物案　夫：心掛女兒兼老花無查看付款狀態

醫管局女高層莊慧敏，偕其骨科醫生丈夫趙名宇疑於去年4月在黃埔超市偷竊約1,600元食物，同被控一項盜竊罪，他們否認控罪。案件今日(9日)於九龍城裁判法院續審。裁判官裁定案件表證成立後，骨醫丈夫自辯稱，事發當日他正為杭州唸書的幼女返港安排「心掛掛」，沒有全程專注於付款事宜，加上有近視、遠視和老花，影響觀看螢幕，並無查看上面的付款狀態。

稱 購物時從不留意價錢

今日在庭上，由於辦方早前反對招認口供和錄影會面呈堂，裁判官裁定口供和錄影會面均是被告自願作出，批准呈堂，接著裁定本案表證成立，涉案的骨科醫生趙名宇選擇自辯作供。他表示，事發前一日與在杭州唸書的幼女通話，講到當地因疫情實施的封控安排，翌日他與妻子莊慧敏外出吃午飯時，提起與幼女通話內容，想安排幼女提早返港，於是上網搜尋航班資料及本港檢疫安排等。

他續稱，飯後兩人到超市購物時一直「心掛掛」幼女，機械式地將貨品掃描，期間分心，並無為意妻子在做甚麼，現重看CCTV片段時，才知妻子選購了海膽。他說購物時從不留意價錢，案發時亦一樣，加上有近視、遠視和老花，影響看螢幕，因此無特別查看螢幕上顯示的付款情況。

案情指，兩名被告趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲)，均報稱為醫生，他們涉嫌在2022年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞等共10件貨品，總值1,632.8元。