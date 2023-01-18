醫管局女高層與夫超市偷食物案　夫：遭警誤導才招認口供

醫管局女高層莊慧敏，偕其骨科醫生丈夫趙名宇疑於去年4月在黃埔超市偷竊約1,600元食物，同被控一項盜竊罪，他們否認控罪。案件今日(18日)於九龍城裁判法院續審。涉案的骨科醫生出庭自辯，他指遭警員誤導，以為招認可盡快解決事件，便聽從警員指示在口供上簽名作實。

案情指，兩名被告分別為趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲)，均報稱為醫生，他們涉嫌在2022年4月23日在黃埔花園永旺(香港)百貨有限公司偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1,632.8元。

指警稱 請律師無用 不准聯絡女兒

涉案骨科醫生趙名宇在庭上供稱，當日在超級市場，拘捕警員表示「冇嘟機即係偷」，即使有意或無意都無分別，便與妻子兩人被帶上警車回警署，警員在車上警誡他們，稱「請律師都無用，唔好哂錢」，又拒絕讓他致電女兒，指他們被捕後已無權使用電話或聯絡其他人。

指警形容「臭格」恐怖 「 你哋頂唔住 㗎」

他續指，他們夫婦到達警署後再提出有關要求，但再有警員問他會否承認盜竊，並指盜竊只是「小事」，最多只是罰款，只要合作錄取口供，便可盡快離開警署及致電女兒，又說如果請律師「有排搞」，要翌日中午才可以離開警署，他們可能要去「臭格」過夜，「嗰度好恐怖，你哋頂唔住㗎！」。他指警員在錄口供時，教兩人招認，因為一時貪心偷食物自己食。他說自己害怕女兒擔心父母安危，以為作出招認可盡快解決事件，便聽從警員指示在口供上簽名作實。