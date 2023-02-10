醫管局女高層與夫超市偷食物案 自辯稱當時擔心女兒未留意丈夫無掃描貨品

醫管局女高層莊慧敏，偕其骨科醫生丈夫趙名宇疑於去年4月在黃埔超市偷竊約1,600元食物，同被控一項盜竊罪，他們否認控罪。案件今日(10日)於九龍城裁判法院續審。莊自辯時指，當時因擔心幼女及未有留意丈夫有否掃描貨品等因素下，以致有部分貨品未有付款。莊一度哽咽指，當時擔心若杭州封城，幼女的衣食住行會受到影響，屆時幼女若生病，亦未必可以向醫生求診。

控罪指，被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

莊慧敏：因想起女兒及公務而分心

控方指出，莊在超巿購物前曾挽着趙的手，又摸趙的頭，兩人看似並非心緒不寧。趙供稱，這是兩人互相鼓勵的情況。控方續指，兩名被告以自助付款機支付眾多貨品是希望製造混亂，乘機不支付當中的貴價貨品，趙不同意說法。

被告莊慧敏自辯時稱，當時正值第5波疫情，工作繁忙，每天均需工作逾12小時。莊指，案發當日並非當值，但仍要檢查電郵。莊指，由於幼女正在杭州讀書，當時杭州受疫情影響，故在案發時擔心幼女的情況。莊指當日亦未完成工作，加上當時執意將食物分開擺放，未有留意丈夫有否掃描貨品，以致有部分貨品未有付款。莊續指，由於丈夫事後需重回超市購買三文魚籽，故她付款後亦逗留在超市門口等待。

莊於控方盤問時被問及幼女在杭州的情況時一度哽咽，莊指當時擔心若杭州封城後，女兒的衣食住行會受到影響，若幼女生病，亦未必可以向醫生求診。