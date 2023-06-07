醫管局完成檢討醫療儀器和設施保養　倡擴工程人員編制　樓宇勘探改內部負責

公立醫院年初發生多宗墮物事故，包括手術室的手術燈、病房天花石屎等。醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會完成相關調查，就設施和醫療儀器保養維修提出19項建議，包括按風險安排醫學工程人員監督承辦商工作、按醫院樓齡設立定期保養計劃等，另就內部和對外溝通作出4項建議。醫管局表示，會積極跟進報告提出的建議，亦將按合約條款循法律途徑追究承辦商責任。 建議增聘一倍醫學工程人員 醫管局因應聯合醫院手術燈墮下和3宗公院石屎剝落意外，3月成立委員會徹查醫療儀器和設施保養維修事宜。委員會昨日(6日)完成檢討報告，建議擴大醫管局人手，包括增聘一倍醫學工程人員，並制訂程序讓他們檢查和監督承辦商的保養維修工作，以及擴大聯網和醫院、總辦事處人手，把勘察樓宇狀況和檢驗樓宇安全的工序改由內部員工負責。

各醫院平均每日約30宗維修 報告同時建議，把聯網醫學工程人員現有採購新醫院醫療儀器的工作，盡量集中由醫管局總辦事處處理，騰出更多時間讓他們監督維修工作。檢討委員會主席溫文儀承認，因人手問題令之前監督方面有不足之處，舉例稱現時若7個聯網都要購買同一款燈，「思維上有7組人傾同一樣嘢。」 溫文儀續說，日後如交由總部中央負責採購，醫學工程人員便可集中時間處理保養維修工作，令臨床醫護人員用得安心。他又指，醫管局每年有35.1萬宗預防性或需要改正的維修，以一年250日計，即每間醫院平均每日有30多宗維修，故建議擴大醫學工程人員級別編制，以便監視外聘維修商工作。 另外，醫院設施以往主要是「3年一檢」，委員會建議要加密檢查接近廁所及浴室等易滲水的地方，以及訂立「周而復始保養計劃」。

高：一直以為原廠維修「好可靠」 被問到醫療儀器的保養維修工作，為何不會如建築設施般改由內部人員負責，醫管局行政總裁高拔陞解釋，部分醫療儀器較複雜，需要由原廠負責維修，又稱以往一直依靠原廠維修「以為好可靠」，惟在聯合醫院事件發現院方的監察責任也很重要，因此同意醫管局要制訂程序，由承辦商做好工作，再由醫院員工監督。 高拔陞稱，以聯合醫院年初手術燈墮下一事為例，當局在完成調查後會跟進承辦商責任。他續說，有承辦商初步提交的報告承認，其維修過程有很多不足之處、不達標，強調醫管局將啟動法律程序追究責任。