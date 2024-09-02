醫管局將兩間大型連鎖社區藥房增設社區藥房取藥服務

醫管局本月10日將增設社區藥房取藥服務，病人應診後可以透過HA GO應用程式，選擇在兩間大型連鎖社區藥房萬寧和屈臣氏共114個社區取藥點領取藥物，取藥時社區藥劑師會為病人提供免費藥物輔導。
處方中無即時服用藥物均可接受服務
醫管局說，所有醫管局轄下醫院和診所專科門診、普通科門診、出院和急症病人，已登記成為HA GO會員，處方中無即時服用藥物，均可以接受服務，每張處方劃一收取65元運輸物流費用，病人和醫管局毋須向社區藥房額外付費。
除了安眠藥和含有嗎啡成分等「危險藥物」，大部分醫管局處方藥物將於病人應診後翌日送達社區取藥點，由社區藥劑師親自收貨儲存，HA GO和藥劑師會通知病人在3個工作天內，到社區藥房出示HA GO二維碼核對身份領取藥物，也可以由家人代領，社區藥劑師將根據相關系統資料，在病人或家屬面前核對藥物，藥物最多可以在社區取藥點儲存7日，如未有領取將送返醫管局藥劑部，社區藥房亦會提供熱線處理病人查詢。
病人可以選擇安排藥物送遞到住所或辦公室
醫管局總藥劑師崔俊明表示，去年3月開始，病人可以選擇安排藥物送遞到住所或辦公室，當局發現部分病人因為家裡無人接收送藥、或不方便在辦公處所接收藥物等原因不使用服務，因此新增提供社區藥物取藥點，為病人提供多一個便利的選擇，同時善用社區資源，由藥劑師解答藥物問題，並鼓勵病人習慣諮詢社區醫療專業意見，相信新安排具有吸引力。
監管方面，崔俊明說，醫管局將定期巡視社區藥房了解服務質素，如果有任何延遲送達或通知病人領取藥物，藥物破損變壞的情況，社區藥劑師需要在相關系統記錄，由醫管局跟進。當局下一步將按照服務需求增加取藥點數目，不排除將社區取藥點安排擴展至地區康健中心和非牟利機構營運的社區藥房。
原文刊登於 香港電台