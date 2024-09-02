醫管局將兩間大型連鎖社區藥房增設社區藥房取藥服務

處方中無即時服用藥物均可接受服務

醫管局說，所有醫管局轄下醫院和診所專科門診、普通科門診、出院和急症病人，已登記成為HA GO會員，處方中無即時服用藥物，均可以接受服務，每張處方劃一收取65元運輸物流費用，病人和醫管局毋須向社區藥房額外付費。

除了安眠藥和含有嗎啡成分等「危險藥物」，大部分醫管局處方藥物將於病人應診後翌日送達社區取藥點，由社區藥劑師親自收貨儲存，HA GO和藥劑師會通知病人在3個工作天內，到社區藥房出示HA GO二維碼核對身份領取藥物，也可以由家人代領，社區藥劑師將根據相關系統資料，在病人或家屬面前核對藥物，藥物最多可以在社區取藥點儲存7日，如未有領取將送返醫管局藥劑部，社區藥房亦會提供熱線處理病人查詢。