醫管局將增加綜合診所 減少專科門診輪候時間

醫管局推行多項措施應對龐大公營醫療服務需求，期望透過截減新症、分流輪候名單和減少舊症數目，減少專科門診輪候時間。醫管局將增加跨專業團隊綜合診所，由護士及專職醫療人員先為病人作檢查，有助省卻輪候時間。醫管局現時有超過一百個綜合診所、覆蓋19個專科病症，分佈於所有7大醫院聯網。

「重災區」內科需輪候113星期

醫管局今年3月最新臨時數字顯示，公立醫院整體專科門診穩定新症輪候時間最長是內科，屬於「重災區」，大約是113星期；其次是外科、眼科及耳鼻喉科，輪候時間最長約90星期以上。如果以去年第二季至今年第一季的數據，個別聯網中部分專科的輪候時間亦較長，例如九龍西眼科輪候時間最長，達164 星期。

加強人手處理新症

醫管局表示，已實施多項短期措施，包括聘請兼職醫生、透過現職醫護「特別酬金計劃」等，邀請現有醫生加長診症時間，加強人手處理新症。醫管局總行政經理劉家獻指出，去年10月至12月部分新症輪候時間有改善，而今年首季，因為疫情關係，預約新症的數字有所下跌；但隨著疫情緩和，近期預約個案已開始增加。

或可於初次見醫生前先做檢查 甚至初步治療

他承認，過去一年醫護人手出現流失，透過特別酬金計劃增加人手處理新症亦非長遠策略。他說，醫管局會透過中長期措施，希望可以更快為病人提供適切服務，例如，增加包括有護士及專職醫療人員在內的綜合診所，擴大服務，涵蓋更多專科。這些診所，可以為有需要的病人，在初次見醫生之前，先做檢查，甚至可以先給予初步治療改善病情。