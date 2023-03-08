醫管局屢沒主動公布醫院意外　林志釉：當局解釋欠明確

公立醫院近期接連有意外發生或曝光，醫管局行政總裁高拔陞等高層今日(8日)見傳媒交代事件和跟進工作，又強調一直以公開透明政策處理事故。香港病人政策連線主席林志釉接受本報查詢稱，理解發生意外的醫院有即時通報醫管局總部，但至今未見當局就沒有主動向公眾公布事故，有明確的解釋和說法，形容做法令公眾難以監察公院工作。

認為青山醫院意外已屬隱瞞

現時《醫管局條例》訂明，醫管局須「確保有關人士就管理及掌管公營醫院系統對公眾負責」。林志釉指，醫管局應該要向公眾發放有關公院意外的資訊，直言不滿意局方今日就不公布意外的解釋，又認為青山醫院該宗可致命的意外已屬隱瞞。