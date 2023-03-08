醫管局屢沒主動公布醫院意外　林志釉：當局解釋欠明確

公立醫院近期接連有意外發生或曝光，醫管局行政總裁高拔陞等高層今日(8日)見傳媒交代事件和跟進工作，又強調一直以公開透明政策處理事故。香港病人政策連線主席林志釉接受本報查詢稱，理解發生意外的醫院有即時通報醫管局總部，但至今未見當局就沒有主動向公眾公布事故，有明確的解釋和說法，形容做法令公眾難以監察公院工作。
認為青山醫院意外已屬隱瞞
現時《醫管局條例》訂明，醫管局須「確保有關人士就管理及掌管公營醫院系統對公眾負責」。林志釉指，醫管局應該要向公眾發放有關公院意外的資訊，直言不滿意局方今日就不公布意外的解釋，又認為青山醫院該宗可致命的意外已屬隱瞞。
倡日後主動公布涉安全隱患意外
就醫管局應主動公布哪些事故，林志釉稱介線在乎事件會否值得引起大眾對醫院服務、安全的關注，促請當局日後應公布會為病人、探訪者和員工構成潛在安全隱患或實際傷害的意外，重申醫管局要對進入處所的公眾負上安全責任。
另外，林志釉指同類意外已非單一事件，大眾對醫管局的信心必然大打折扣，相信要一段時間才可挽回。他續稱，醫院大樓即使樓齡高，若保養得宜也一定有基本的安全性，因此各項檢查環節也要做得透徹，並要保存適當紀錄，以便日後發現有落差後跟進，又直言責任「唔能夠放晒落承辦商或勘察人員」。