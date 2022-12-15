醫管局成立HAEOC應對大型事故 加快調撥7聯網人手救傷

今年中成立的HAEOC，每當發生達醫院管理局應變架構第三層(即最高級別、需動用多區聯網資源)、類似2018年造成19死63傷的大埔車禍或颱風山竹來襲等大型意外時，醫管局中央指揮委員會便會啟動。

大型意外發生會造成不少傷者，但附近醫院接收能力有上限，若有高效統籌分流傷者到其他醫院，必有利傷患治療和康復。為提升緊急應變能力，醫管局成立了「醫院管理局緊急應變指揮中心」(HAEOC)；中心內有總辦事處和各聯網的最高決策層，當遇到重大事件時，中心立即啟動，並即時指揮轄下七個聯網、執行決策並調動人手，同時亦會警方、消防處等部門加強聯繫，務求加强各公立醫院應對重大公共衛生事件的能力。

即時掌握病床數目助急症室分流

HAEOC內擁有不同的設備蒐集實時數據，系統亦會分析走勢，以方便成員掌握事故、各醫院內部情況。醫管局高級行政經理(感染及應急事務)龔澤民指出，中心啟動後，除了即時掌握醫管局轄下聯網內床位使用率和病人數目外，亦能實時更新急症室病人資訊；另一方面以「大量傷者事故檢傷分流系統」為病人分類，決策層盡快掌握重大事故發生時重症、輕症傷患情況，作出分流。他亦提到，中心連接至不同醫院的急症室閉路電視，有助決策層目測急症室實況，當有個別醫院接收傷患壓力過大，決策層就會分流病人至其他醫院。

龔澤民表示，中心不但能作更準確決策，亦大大加快各聯網和部門的溝通。例如中心內電腦設有即時通訊應用程式「HA Chat」，供不同部門和聯網透過程式多人一起溝通；各部門更會派代表到控制室一同開會和應對大型意外，令溝通和執行指令更快捷。他又補充，中心內更設有「聯合運作平台」能即時接收全港的水浸、冧樹和封路報告，相信系統有助規劃病人運送的路徑，令病人更快送往醫院。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，緊急應變指揮中心不止會應對突發的大型意外，亦會為大型活動發生意外潛在風險作準備，舉例中心有就大型活動如國慶期間，會否出現意外或新冠疫情爆發作出規劃。他相信緊急應變指揮中心能把醫管局轄下七個聯網「七合一」，為協助醫院向有需要的市民提供服務。