醫管局推一系列措施提效增生產力　范鴻齡：省0.1%開支等同1億元

公營醫療收費改革方案明年生效，包括急症室加價至400元，危殆及危急病人免費等。醫管局主席范鴻齡表示，全面落實方案有助醫療服務可持續發展，但強調收費改革只是其中一環，當局今年將推出一連串改革措施提升效率和增加生產力，如善用人工智能撰寫醫療報告、減少前線醫護開會次數等，重申提升服務量的前提是不影響病人安全。
24周配藥份量未來仍有空間減
醫管局在下一個財政年度獲政府撥款近千億元，范鴻齡在醫管局大會後表示，開支有65%屬於不能縮減的員工薪酬，因此只能夠提升團隊生產力，冀藉此提高效率，又舉例說每節省0.1%便等同1億元，以聘請每名醫生要100萬元計，這筆節省開支已可請100名醫生。
范鴻齡又說，最無痛的節流方法便是消除浪費，醫管局會檢視如何節流，達致「應使則使，應慳則慳」，提到當局現已減少配藥，每次最多只會向病人配發24周的份量，認為未來仍有空間減少。
高拔陞：聘較多全職便毋須多兼職
公營醫療收費改革方案又會加藥費及把計算單位縮短至4周，對於有病人認為負擔大幅增加，醫管局行政總裁高拔陞說，現有專科門診15元最多16星期藥量「平得好緊要」，而長期病患者雖然用藥多但亦經常轉藥，容易造成藥物浪費，相信當局將放寬醫療費用減免機制，能協助有需要市民。他並指，醫管局每年都會增加普通科門診服務，日後增設夜診服務要視乎實際需要，又稱公私營合作同樣重要，鼓勵私家診所延長夜間服務時間。
另外，醫管局整體醫生和護士流失率持續下降，截至1月底的過去一年，醫生和護士流失率分別為5%及7.2%。就有指醫管局近月減少招聘兼職護士和為臨時學護訂立每月工作時數上限等，高拔陞表示當局會繼續聘請臨時學護、兼職醫生和護士等，但會由個別部門按需要決定，認為有時聘用較多全職員工便毋須請那麼多兼職。