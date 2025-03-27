醫管局推一系列措施提效增生產力　范鴻齡：省0.1%開支等同1億元

公營醫療收費改革方案明年生效，包括急症室加價至400元，危殆及危急病人免費等。醫管局主席范鴻齡表示，全面落實方案有助醫療服務可持續發展，但強調收費改革只是其中一環，當局今年將推出一連串改革措施提升效率和增加生產力，如善用人工智能撰寫醫療報告、減少前線醫護開會次數等，重申提升服務量的前提是不影響病人安全。

醫管局在下一個財政年度獲政府撥款近千億元，范鴻齡在醫管局大會後表示，開支有65%屬於不能縮減的員工薪酬，因此只能夠提升團隊生產力，冀藉此提高效率，又舉例說每節省0.1%便等同1億元，以聘請每名醫生要100萬元計，這筆節省開支已可請100名醫生。

范鴻齡又說，最無痛的節流方法便是消除浪費，醫管局會檢視如何節流，達致「應使則使，應慳則慳」，提到當局現已減少配藥，每次最多只會向病人配發24周的份量，認為未來仍有空間減少。

高拔陞：聘較多全職便毋須多兼職

公營醫療收費改革方案又會加藥費及把計算單位縮短至4周，對於有病人認為負擔大幅增加，醫管局行政總裁高拔陞說，現有專科門診15元最多16星期藥量「平得好緊要」，而長期病患者雖然用藥多但亦經常轉藥，容易造成藥物浪費，相信當局將放寬醫療費用減免機制，能協助有需要市民。他並指，醫管局每年都會增加普通科門診服務，日後增設夜診服務要視乎實際需要，又稱公私營合作同樣重要，鼓勵私家診所延長夜間服務時間。