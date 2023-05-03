醫管局推藥物送遞服務 每張處方劃一收65元

市民到醫院求診既要等醫生又要等攞藥，動輒花一整天時間。醫管局宣布分階段擴展藥物送遞服務，本月15日起瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診病人可率先透過醫管局流動應用程式「HA Go」選擇將藥物送上門，不論藥物數量或重量，每張處方劃一收65元；服務涵蓋至全港各區包括離島。醫管局估計服務可分流約一成病人，縮短專科門診等藥時間。

新服務首階段適用於年滿18歲的醫管局手機程式「HA Go」用戶，病人診症後透「HA Go」付款，之後可選擇到藥房攞藥或用藥物送遞服務。若選擇到藥房取藥，排隊期間亦可通知醫院職員改為送遞服務。

選擇送遞服務，藥單須沒有需即時服用或新處方的藥物；病人家中亦要有足夠藥物。大部分藥物包括冷藏藥物，皆適用於送遞服務，但《藥劑業及毒藥條例》規管的「危險藥物」如部分精神科藥物，則不包含在藥物送遞服務範圍內。