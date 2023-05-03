醫管局推藥物送遞服務 每張處方劃一收65元

市民到醫院求診既要等醫生又要等攞藥，動輒花一整天時間。醫管局宣布分階段擴展藥物送遞服務，本月15日起瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診病人可率先透過醫管局流動應用程式「HA Go」選擇將藥物送上門，不論藥物數量或重量，每張處方劃一收65元；服務涵蓋至全港各區包括離島。醫管局估計服務可分流約一成病人，縮短專科門診等藥時間。
新服務首階段適用於年滿18歲的醫管局手機程式「HA Go」用戶，病人診症後透「HA Go」付款，之後可選擇到藥房攞藥或用藥物送遞服務。若選擇到藥房取藥，排隊期間亦可通知醫院職員改為送遞服務。
選擇送遞服務，藥單須沒有需即時服用或新處方的藥物；病人家中亦要有足夠藥物。大部分藥物包括冷藏藥物，皆適用於送遞服務，但《藥劑業及毒藥條例》規管的「危險藥物」如部分精神科藥物，則不包含在藥物送遞服務範圍內。
最快翌日送到
病人只要於到診當日下午3時前確認送藥，藥物便可於翌日到戶。另外，「HA Go」應用程式內的「排隊易」亦會顯示藥物送遞最新情況，供病人了解藥物送遞進度。
醫管局藥劑部會先密封藥物，若有需要會放入藥用冰袋或雪櫃等適合的容器運送。當物流公司送達前，會先聯絡病人確認姓名及地址，病人收取藥物時須出示「HA Go」內的取藥二維碼確認身份，並由病人親身或指定人士接收藥物；如病人遇上送錯藥或藥物有損毀等情況可致電藥包上附有的熱線電話向醫管局查詢。
醫管局總藥劑師李成章表示，醫管局亦就送藥服務提供藥劑師用藥指導，並非「送完藥就算」。病人可在「HA Go」選用藥物送遞服務的同時預約藥物指導，藥物送到後藥劑師會以電話或視像解答病人疑難。
李成章指出，現時專科門診每日約有2萬張藥單，取藥平均輪候時間約30至40分鐘，估計約有一成專科門診病人(約2,000人)選擇服務，盼推出送遞服務後可助病人節省時間。他又透露，醫管局計劃於今年6月初，將有關服務擴展至港島西及九龍東聯網其他醫院的專科門診到診病人，並於今年內擴展至所有醫院。