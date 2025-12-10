醫管局揭監測震動儀器校正證明疑偽造　責成總承建商暫停涉事分判商工作

醫管局揭發有工程分判商提交懷疑偽造的監測震動儀器校正證明，涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程，當局已向警方報案及交由對方作進一步調查。醫管局發言人稱，初步評估事件沒有影響醫療服務及病人安全。

接查詢後向所列認證機構核實

醫院進行重建或擴建工程期間，會採取不同措施監測震動情況，確保工程所產生的震動不會影響醫院運作及醫療服務。醫管局今年10月接獲分判商北微傳感科技通知，指與多個醫院重建及擴建工程的分判商之一諾和工程公司終止合作，當局隨後要求各醫院重建及擴建工程的總承建商確保工程項目不受影響、質素符合標準及合約要求，以及再次審視諾和工程公司承辦項目的表現。