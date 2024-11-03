醫管局擬變主力照顧弱勢社群　盧寵茂：危重病人到公院或要付費

新一份《施政報告》提出多項醫療相關措施，包括改革醫療體系。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局普通科門診在改革後，將會改為主力照顧弱勢社群，形容是照顧弱勢社群的「家庭醫生」，其他市民包括慢性疾病或偶發性傷風、感冒等患者，應改向私營市場的家庭醫生求醫，「否則我哋再培訓幾多醫生都好啦，都係會浪費。」

港府健康與醫療發展諮詢委員會2005年曾發表《創設健康未來》諮詢文件，界定醫管局的4類服務對象或範疇，包括急症及緊急醫療服務、低收入及弱勢社群、需要高成本、先進技術及跨專業團隊合作的疾病，以及醫護專業人員的培訓。

盧寵茂在一個電視節目指，今次醫療體系結構改革或收費調整仍朝着這個方向推進，公立醫院日後會集中服務有緊急需要和危重病人，普通科門診就會負責照顧基層、低收入和負擔不起慢性疾病共同治理先導計劃的病人。當局會研究更改目前醫管局對「弱勢社群」的定義，或簡化申請免費的程序，同時調整機制讓有經濟能力的市民負擔多一些。他又稱，改革後到公立醫院求醫的危重病人，如非弱勢社群都有需要付費，不能完全免費。

社區藥房料每區最少5間

《施政報告》又提出制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，盧寵茂稱最快2026年推出的「社區藥房計劃」，主要對象為公立醫院病人、院舍人士，以及慢病共治計劃下的市民，但不包括一般傷風、感冒病人，目標全港18區每區有最少5至6間，以免「去醫院仲近過去社區藥房」。他續說，如果純以配藥計，費用會與醫管局相同，藥物諮詢等額外服務則由社區藥房營運者釐定收費。