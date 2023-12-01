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2023-12-01 15:32:22

醫管局擴展HA Go「預約通」服務　可預約6個專職醫療服務

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醫管局擴展HA Go「預約通」服務　可預約6個專職醫療服務

醫管局擴展HA Go「預約通」服務　可預約6個專職醫療服務

醫管局宣布進一步擴展流動應用程式HA Go內的「預約通」功能，專職醫療門診的新症病人，可透過HA Go預約6個專職醫療部門的服務，包括物理治療、職業治療、言語治療、足病診療、營養服務、義肢及矯形服務。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅說，醫管局已於本年第2季開始，試行以HA Go預約物理治療服務及職業治療服務的新症。經檢視運作安排後，醫管局決定進一步擴展安排。HA Go用戶可隨時隨地預約新症服務，如用戶已於程式內登記親友為「我照顧的人」，也可代他們預約新症。

透過HA Go遞交專職醫療門診新症預約申請的病人，一般會在14天內收到HA Go預約完成通知。在預約診症日期臨近前，病人會收到提示訊息。病人可透過程式於原定預約日期前最少14個工作天取消預約，無需致電通知診所。

6大良好飲食習慣｜避免食過粗或過硬的食物（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜飲食不宜太熱，以免破壞食道黏膜（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜避免以高脂及高蛋白食物為主（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜少食加工及醃製食物，例如火腿、腸仔及鹹魚等（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜避免食過期而且發霉的農作物例如花生及粟米（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜少食煙及飲酒（am730製圖）

病人在預約時，須提供最近3個月內醫管局簽發的轉介信。現時大部分由醫管局發出的轉介信均印有二維碼，病人可以使用HA Go內置的掃描條碼功能，掃描二維碼後便可完成程序，省卻逐頁拍攝和上載轉介信的程序。

HA Go有逾220萬名用戶

醫管局醫療信息主管彭育華醫生說，醫管局會繼續發展HA Go，並會繼續加入更多新功能。截至上月底，HA Go已有逾220萬用戶登記使用，尚未登記的市民，可以隨時隨地下載程式及登記個人資料，再透過「智方便」或「醫健通」核實資料，啟動賬戶。病人亦可在覆診時，由職員協助啟動賬戶。

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