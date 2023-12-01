醫管局擴展HA Go「預約通」服務　可預約6個專職醫療服務

醫管局宣布進一步擴展流動應用程式HA Go內的「預約通」功能，專職醫療門診的新症病人，可透過HA Go預約6個專職醫療部門的服務，包括物理治療、職業治療、言語治療、足病診療、營養服務、義肢及矯形服務。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅說，醫管局已於本年第2季開始，試行以HA Go預約物理治療服務及職業治療服務的新症。經檢視運作安排後，醫管局決定進一步擴展安排。HA Go用戶可隨時隨地預約新症服務，如用戶已於程式內登記親友為「我照顧的人」，也可代他們預約新症。