醫管局改革措施料明年6月底落實大部分　醫療事故將不再第一時間公布

醫管局成立管治及架構改革委員會，落實公立醫院系統檢討報告的31項建議。醫管局主席范鴻齡預計，委員會可在明年6月30日前落實大部分建議，又稱昨日召開首次會議後，擬定的職權範圍超出該31項建議，額外建議包括全面檢討臨床服務管理、財務管理和人事制度等。他指，委員會將為醫管局的管治進行「全身檢查」，但未必會帶來翻天覆地的變動，並透露新委員會農曆新年後將召開第二次會議，研究逐步推行各項措施、「成熟一項推一項」。

至於公立醫院發生的醫療事故，范鴻齡在醫管局大會後稱，已經修改相關指引並即時執行，日後公布醫療事故的程序將分為3個階段，不會再第一時間公布。首階段會先在內部釐清事實，例如事件具體情況、由誰負責等，其後會向病人和家屬詳細解釋，最後才向外公布。同時，所有醫療事故的根源分析委員會，日後將加入獨立專家成員，包括病人組織成員。

范鴻齡表示，現時或太急於公布醫療事故，部分資料或因未查清而需要及後修正，使公眾感到混亂，但否認以往因怕被指摘遲公布而急於披露。他強調，傳媒日後如早於醫管局公布報道消息，不要誤會當局在隱瞞事件，並指出過往很多員工因未接受過專業訓練，導致向公眾解說時詞不達意，醫管局將成立發言人團隊，希望能夠更清楚解說醫療事故。

全職醫生護士過去12月錄正增長

另外，截至今年10月底醫生和護士的流失率分別為約5.3%和約7.7%，過去12個月全職醫生和護士均錄得正增長，目前共聘請316名非本地培訓醫生工作和交流，當中72人為短期交流。范鴻齡稱，護士管理局已完成首批非本地培訓護士的審批工作，兩人均是香港人，分別來自英國及新加坡。