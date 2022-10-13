醫管局教秋日養生「三防」　助身體融入秋天好時節

踏入10月，天氣開始轉涼。醫院管理局(醫管局)在社交平台教路在秋天養生要防三點，即「防燥、防乏、防凍」，指想要有好身體，在秋意漸濃之際，正是調理身體、慢慢融入秋天的好時節。

「防燥」宜食 杏仁、雪耳、楊桃及梨等

第一點防燥方面，醫管局指秋季養生第一防是「防秋燥」，稱秋天主「燥」，天氣逐漸轉涼，空氣中的濕度亦有所下降，容易出現皮膚、鼻咽乾燥同乾咳等「秋燥」現象。局方建議可以從飲食中適量加健脾潤肺的食材，例如杏仁、百合、雪耳等，亦都可以食滋陰養肺潤燥的生果，例如楊桃、梨、蘋果等，但謹記要少吃辛辣的食物。

「防乏」宜睡覺散步行山

第二防是「防秋乏」，醫管局指「乏」指身體的疲乏感，秋季是一個容易懶洋洋、犯困的時節，在中醫學角度來看，「秋乏」是彌補盛夏帶來人體損耗的反應，是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性現象。醫管局建議，想要緩解「秋困」，首先要有充足的睡眠，不宜太晚睡；適當運動，例如散步、行山等都有幫助。

「防凍」不宜穿著太單薄

最後一防是「防秋凍」，醫管局稱轉季氣溫會下降，穿著不宜太過單薄，容易受涼，與此同時亦不要過早、過多地添加衣服，一旦暑熱未退盡，氣溫回升，出汗著風亦會好容易傷風感冒。根據氣候變化適時增減衣服，掌握「秋凍」才是養生之道。