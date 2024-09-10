醫管局新增逾百社區取藥點 每張處方劃一收65元

醫管局宣布進一步提升藥物送遞服務，由今日起新增社區取藥服務。醫管局轄下醫院和診所的專科門診、普通科門診、出院及急症室的病人可以透過藥物送遞服務，選擇在超過100個社區取藥點領取由醫管局配發的藥物。每張處方劃一收費65元，病人毋須額外付費。

公立醫院或診所病人於診症後，可以透過HA Go安排藥物送遞服務。除了將藥物送到指定地址例如寓所或辦公室外，亦可以選擇送至社區取藥點。藥物送達社區取藥點後，病人會收到HA Go及社區取藥點的藥劑師通知，於3個工作天內領取藥物，取藥時亦須出示HA Go二維碼以核對身份。