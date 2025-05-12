醫管局有意在全港醫院設急性中風通報系統　先在一至兩間試行

伊利沙伯醫院中風科與聯合醫院自2021年起，在聯網內部透過使用科技，首創急性中風通報系統，大大縮減院內各部門的聯絡時間，提高團隊協作效率，加快了中風患者的治療，令病人康復率提高，醫管局有意在全港醫院成立類似系統，計劃在7月左右選定一至兩間醫院試行，之後再陸續推展至其他醫院。

郭慧茵：有關服務能有效降低患者再次中風入院的風險

九龍中醫院聯網中風科顧問護師郭慧茵說，以往中風病人送院後，往往要花好多時間，致電不同部門作準備，但自從與醫院科技資訊部合作，共同研發出有關系統後，只需在系統輸入相關病人資料，其他部門就可以即時知道，再配合現有的院前中風通報機制，可縮短病人接受治療的時間。她又說始終每間醫院在處理程序上會有些微分別，因此需要時間試行，再因應個別醫院情況調校。