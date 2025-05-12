醫管局有意在全港醫院設急性中風通報系統　先在一至兩間試行

伊利沙伯醫院中風科與聯合醫院自2021年起，在聯網內部透過使用科技，首創急性中風通報系統，大大縮減院內各部門的聯絡時間，提高團隊協作效率，加快了中風患者的治療，令病人康復率提高，醫管局有意在全港醫院成立類似系統，計劃在7月左右選定一至兩間醫院試行，之後再陸續推展至其他醫院。
郭慧茵：有關服務能有效降低患者再次中風入院的風險
九龍中醫院聯網中風科顧問護師郭慧茵說，以往中風病人送院後，往往要花好多時間，致電不同部門作準備，但自從與醫院科技資訊部合作，共同研發出有關系統後，只需在系統輸入相關病人資料，其他部門就可以即時知道，再配合現有的院前中風通報機制，可縮短病人接受治療的時間。她又說始終每間醫院在處理程序上會有些微分別，因此需要時間試行，再因應個別醫院情況調校。
她表示，現時共有8間中風科護士診所，分布在不同醫院聯網，每年服務約3000人次，按過往經驗，有關服務能減少患者使用急症室，亦有效降低患者再次中風入院的風險至低於5%。
另一名九龍東醫院聯網中風科顧問護師余忠諍表示，中風是本港第四大常見死因，每年公立醫院接收約12000宗急性中風個案，缺血性中風和出血性中風比例為8比2，而中風有年輕化趨勢，2001年至2021年期間的研究顯示，18至55歲港人中風發病率增加約三成。他解釋，並非指中風在年輕人身上好常見，而是可能與市民近年多關注中風問題，因此會做身體檢查，及早發現問題，令確診的機會上升。
他指出，如果缺血性中風病人能夠及時送院，在黃金治療時間內接受急性溶栓治療，將可爭取最佳治療成效，經過多年努力，在他工作的聯網內，接受溶栓治療的病人比率，由10多20年前的3至4%，已提升至17%，病人能夠完全康復的比率大為增加，他提醒市民要留意自己是否有心房顫動，即心跳經常有不規律的情況，並最好有量度血壓的習慣，以預防中風。
原文刊登於 香港電台