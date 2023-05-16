醫管局研討大會推動落實《基層醫療藍圖》 陳國基：積極增加醫生人手

醫管局在灣仔會展舉辦一連兩日研討大會，設多個涵蓋醫療保健、醫療培訓、藥物安全和胃腸疾病管理等專題講座，約120名海外、内地和本地專家擔任講者，約6,700名來自多地醫療和醫護人員參與。政務司長陳國基今早（16日）在醫管局研討會致辭時表示，醫管局一直透過全面和高質素服務，為全港市民提供醫療服務安全網，醫管局正積極增加人手，包括上月到英國倫敦招攬非本地培訓醫生，和容許員工延遲退休。

另外，醫管局主席范鴻齡指，未來會透過使用科技和加強公私營合作，增加服務量，並推動落實《基層醫療藍圖》，加上本港已容許非本地培訓醫生有限度註冊，期望有更多醫生加入。

高拔陞：醫管局會汲取三年疫情經驗

醫管局行政總裁高拔陞發言時表示，醫管局重視人力資源和科技配合，提升效率及確保可持續發展。在人力資源方面，除了提供專業臨床培訓，招攬人才，亦提高吸引力，挽留人手，包括提供低息置業貸款計劃等。他又提到，早前到英國招攬人才，反應良好，期望會有更多港人醫生和醫科生願意回港服務。

他又強調，經過3年疫情，醫管局會汲取經驗，提升效率，未來更好利用科技提升效率，為病人提供更適切治療。他感謝政府一直對醫管局發展的支持，包括10年醫院發展計劃，亦感謝私營醫療機構對醫管局的協助。