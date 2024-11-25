醫管局稱檢討報告針對分工不清 病人組織指報告較「口號式」

公立醫院系統管理檢討委員會向醫管局提出31項建議。醫管局質素及安全總監黃立己表示，報告針對現時分工不清楚的情況，醫院內較小問題應交由質素及安全部門負責，醫管局總部應處理各間醫院或部門的共通問題。

黃立己：管治與架構改革委員會將檢視賞罰制度 黃立己在港台節目表示，每間醫院都有質素及安全部，但只可協助處理質素安全事宜，不可全權代理所有工作，各部門都有本身責任，例如病人跌倒後，各病房應自行檢討，部門只可做整體監察，有問題再協助處理。他又提到責任框架問題，涉及行政總監及部門主管等主要責任人，但小單位領導例如病房負責人也有相應責任，在平常年度評核處理；至於框架針對的高層人員，就由管治與架構改革委員會去檢視現有賞罰制度。

林志釉：促醫管局清晰事故披露機制 香港病人政策連線主席林志釉在同一節目表示，報告屬於比較「口號式」，包括提出加強、改善等字眼。他關注醫管局主席提及加強問責卻指解僱並非方法，質疑管理層想不到改善方法，任何改革都沒有效用。他又指，一旦發生事故，如果員工已依照指引辦事，管理層是否要負責及指引有否不足之處等，亦關注為減少防衞性的醫療行為，會否導致少做少錯文化，並促請醫管局清晰事故披露機制，否則發生事故後，院方只向總部通報而未必向公眾通報。