醫管局范鴻齡接納檢討報告並成立委員會　指明年是時候進行改革

醫院管理局早前公布，公立醫院的管理系統檢討報告，指公立醫院在處理病人安全問題的權責不清。醫管局主席范鴻齡在出席一個電台節目時表示，醫管局全部接納31項建議，並表示醫管局將成立委員會落實建議。
范鴻齡今日（23日）出席商台的節目訪問。他表示有關的檢討過去醫管局都有做過，不過今次就是局方會就落實建議成立管治及架構改革委員會，並希望可以引進新的思維。他指目前醫管局的總部、醫院的聯網及大型醫院都有負責質素及安全的部門，不過在發生醫療事故時，未能釐清權責，也無法查證制度是否存在問題。他表示，在分清權責後可以避免當責任在聯網時，卻向前線人員問責。
考慮設賞罰制度
對於委員會提出，制定高層人員的問責框架，在安全事故中問責。范表示，在有關框架下，在出現事故管理層也需要承擔責任。他指醫管局亦要思考相關的賞罰制度，目前初步構思，當有人重複犯錯，將不會獲得加薪，而表現出色的員工會有額外的增薪點。
另外對於非本地培訓的醫護，范表示醫管局至今已引入280位非本地培訓的醫生，還有透過大灣區交流計劃的短期來港醫生，共有約350人。佔公立醫院全體7000名醫生中的5%，他希望可以再提高比率。而護士方面，范表示在法例通過後收到1,000多份海外申請，當中有600多人符合資格，並已發出70份聘書。范表示，預計醫管局的人手緊張問題在明年可舒緩，並且會是適合的時間進行改革。