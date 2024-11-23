醫管局范鴻齡接納檢討報告並成立委員會　指明年是時候進行改革

醫院管理局早前公布，公立醫院的管理系統檢討報告，指公立醫院在處理病人安全問題的權責不清。醫管局主席范鴻齡在出席一個電台節目時表示，醫管局全部接納31項建議，並表示醫管局將成立委員會落實建議。

范鴻齡今日（23日）出席商台的節目訪問。他表示有關的檢討過去醫管局都有做過，不過今次就是局方會就落實建議成立管治及架構改革委員會，並希望可以引進新的思維。他指目前醫管局的總部、醫院的聯網及大型醫院都有負責質素及安全的部門，不過在發生醫療事故時，未能釐清權責，也無法查證制度是否存在問題。他表示，在分清權責後可以避免當責任在聯網時，卻向前線人員問責。