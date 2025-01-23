醫管局行政總裁高拔陞7月底任滿後不續約 范鴻齡指曾多番挽留

醫管局行政總裁高拔陞今年7月底合約任期屆滿後，不再續約，醫管局將聘用獵頭公司進行招聘工作。醫管局主席范鴻齡透露過去幾個月一直多番挽留，可惜仍事與願違，祝願高拔陞日後在其他平台繼續發光發熱，貢獻醫療專業。 醫管局大會今日舉行內務會議，討論及通過開展行政總裁招聘程序。高拔陞今日在傳媒茶聚指，已完成兩屆共6年任期，與一般政府公職時間相若，加上當局已順利從疫情過渡，相信現時是合適時機離任。 高拔陞表示，不再續任對醫管局和政府而言也是很大決定，中間經過多次討論，包括商討如何交接、何時最適合，今年59歲的他又稱年紀已經「有返咁上下」，因此決定離開。他卸任後計劃先休息一段時間，未來有意重返臨床或參與教學工作，但暫未有與任何機構商討。

回顧過去5年半的任期，高拔陞形容不同時期有起有跌，中間亦面對不少困難，但強調擔任這個崗位便要對機構負責任，「做公職要對得人對得住自己。」他又感謝醫管局員工和朋友多年來支持他，讚揚同事不多計較，團結程度超乎想像，以及感謝社會、港府和國家對醫管局的支持。

范鴻齡讚揚高拔陞一直盡心盡力服務醫管局，透露對方希望展開人生新的一頁，運用過去30多年在公營醫療體系累積的豐富經驗，在其他平台繼續回饋及服務社會。范鴻齡表示十分婉惜，但亦尊重對方的決定，祝願他日後在其他平台繼續發光發熱。