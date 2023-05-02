醫管局計劃將「共同醫治模式」推展至癌症康復者

醫管局計劃擴大公私營協作，包括把「共同醫治模式」的範圍，由現時內科、骨科及精神科，推展至癌症康復者，例如甲狀腺癌的專科病人，轉介至私家醫生跟進，以騰空名額照顧更多新症或其他病症的病人。醫管局總行政經理(服務轉型)陳允健今早（2日）接受電台訪問時表示，「共同醫治模式」推出一年多，現時有約1,400名病人參與，他對數字感到滿意，預期會越來越多病人接受有關模式而參與計劃。有關計劃亦設有返回機制，如果病人的情況轉差，可以返回公立醫院原有專科跟進。



醫管局亦希望在今年第三至第四季，推出外判化驗檢查服務，容許門診協作計劃下的合資格病人，可以在私營化驗機構，進行血液、尿液等化驗及心電圖檢查。陳允健說，局方正就這項計劃進行招標，要確保有關化驗服務得到驗證。

彭鴻昌：相信把化驗服務外判 可減輕公立醫院負荷

另外，社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目說，現時公立醫院的化驗服務輪候時間長，如果沒有預約，驗血可能要等2至3小時，相信把有關服務外判，可以減輕公立醫院的負荷。他認為，局方要留意相關私人化驗機構的質素。

至於把「共同醫治模式」涵蓋癌症康復者，彭鴻昌說，癌症病人經過治療後，病情會較穩定，現時會由局方腫瘤科繼續跟進，定期檢測，如果把部分個案交由私家醫生跟進，亦可以減輕公立醫院負荷，他建議稍後可考慮更多類型的癌症，例如前列腺癌的康復者，都可以納入有關計劃。