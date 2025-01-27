醫管局購內地醫療儀器配合節流 7月卸任高拔陞不覺有遺憾

今年7月底約滿後不尋求續約的醫管局行政總裁高拔陞表示，自大學畢業便已加入醫管局工作，連同6年任期合共長達三十多年，加上醫管局已成功度過疫情、公立醫院服務整體復原並上軌道等，因此是適當時候離任。被問到任內有否遺憾，他形容每一天都盡心盡力、用最大努力工作，回想過去可能有些地方能做得更好，但不覺得是遺憾。

政府面對千億財赤，不同部門都要思考如何節流，獲港府撥款營運的醫管局也有削減開支的做法。高拔陞在一個電視節目稱，醫管局計劃到內地選購高水平及價錢相宜的醫療儀器，早前試用後發現效果非常好，又透露會善用科技配合，如利用人工智能技術協助撰寫醫療報告等，提升工作效率。醫管局正規劃第二個十年醫院發展計劃，高拔陞稱首個十年計劃已進入後半段，所有工程已經展開，不受財赤影響，而第二個十年計劃則是非常長遠的事，不會因為短時間的經濟情況而不理會建設醫院的長遠事情。