醫管局進行菇菌DNA排序　助辨罕見菌毒減檢查「冤枉路」

本港不時有市民誤服有毒菇類，中毒後要入院治療。公立醫院一般會按病人的臨床表現、由真菌學家辨認或從尿液、血液化驗毒素等，分析涉及的中毒菇菌，準確率達七至八成。不過，去年9月醫院接收一名女病人，她在行山期間獲陌生人贈送一包野菇，食用後出現冒汗、痾嘔徵狀，醫療團隊初步判斷後未能確認屬哪一個物種。

較準確診斷增醫生信心

醫管局設於瑪嘉烈醫院的毒理學參考化驗室，2018年開始透過菇菌中毒個案收集的樣本，或病人胃液內的殘餘物進行菇菌DNA排序分析，並在兩年後轉為恆常服務，把技術延伸至臨床層面應用。醫管局毒理學參考化驗室/瑪嘉烈醫院病理學部顧問醫生張耀君表示，該病人臨床表徵顯示疑是毒蕈鹼中毒，在DNA基因排序和對比國際數據庫後，肯定涉及的菇菌與同年7月於海南省發現的新品種絲蓋傘屬真菌極為相似。他又說，該DNA測序技術亦可應用於檢驗植物中毒，但暫時仍在測試當中，未能擴展至臨床應用。

因野外採摘菇菌而引起的中毒當中，以鵝膏菌和綠褶菇較常見，張耀君稱醫療團隊現時主要會先向病人處方鵝膏菌的解藥，直至化驗或診斷不是鵝膏菌。他解釋，DNA基因排序可在傳統診斷方法以外，為團隊提供更多資訊，並可準確找出中毒源頭，包括傳統診斷未能分析出的罕見菌類毒素，減少其他不必要檢查。他形容，檢查既可令團隊「行少啲冤枉路」，較準確的診斷也可令醫生更有信心，並可於確認到有問題的菇種後，轉介予相關政府部門跟進。