醫管局逾300非本地培訓醫生工作交流　兩大灣區內科醫生稱溝通適應無問題

醫管局近年引入非本地培訓醫生，截至上月共有約300人在公立醫院工作或參與交流，交流的醫生涵蓋逾10個專科，其中兩名來自內地的內科交流醫生，被派往新界東聯網並主力在中央援港應急醫院進行內視鏡檢查服務。分別有18年和14年臨床經驗的兩人去年11月來港，他們表示在內地自小都是說廣東話，因此能與本港病人流暢溝通。

醫管局自2022年起到內地和海外，以特別註冊及有限度註冊招聘非本地培訓醫生或安排交流，增加公營醫療醫生人手。截至上月30日，醫管局共有301名非本地培訓醫生，加入工作的234人有55%的醫學資格從英國取得，中國的有14%、澳洲為13%，餘下的18%就來自其他國家，包括愛爾蘭、馬來西亞、美國和加拿大等。

至於參與交流的67人，50人來自大灣區及上海，另有17人來自馬來西亞、菲律賓及英國等地，涵蓋麻醉科、眼科、放射科及外科等超過10個專科。在大埔那打素醫院內科交流醫生梁崇芬和葉錦寧，都是去年11月起從大灣區來港交流一年的非本地培訓醫生，兩人現時每周分別到位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院和大埔那打素醫院，分別負責胃鏡及腸鏡檢查。

讚本港醫學專業水準較佳

在內地取得消化內科副主任醫師資格、擁18年臨床經驗的梁崇芬表示，來港初期主要接受有關內部電腦系統操作、處理病人流程和寫報告等程序培訓，以及簡單的英語指導。他認為，本港公立醫院的服務態度非常好，醫生和護士對病人都很好，亦感受到香港市民非常尊重醫生。同時，他指有別於內地醫生或靠個人經驗治療，本港需要遵循國際指南，認為專業水準較佳。他並說，於內地只有在學時才用英文，曾經擔心自己英文是否合格、能否適應用英文寫報告及交流，「(結果)幾個月嚟英文書寫都冇問題。」