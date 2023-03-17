醫管局過去3年流失逾1200名全職醫生　僅15.3%屬退休

根據當局向立法會提供的文件，醫管局專科全職醫生人數，在2020/21年度及2021/22年度均維持6,445名全職醫生，2022/23年度則略增至6,586名。惟當中離職人數未有放緩，據了解，過去三年間，非因退休而離職的全職醫生為1,056人，佔整體約八成半。「高級醫生／副顧問醫生」的離職率，連續兩年超過一成。「顧問醫生」則緊隨其後，2021/22年度離職率亦近一成，其後一年回落至7.8%

移民潮持續，醫管局流失大量醫謢人手。醫務衞生局局長盧寵茂日前書面回覆立法會議員質詢，披露了醫管局轄下專科全職醫生離職人數，顯示最近三年，合共流失逾1,247名全職醫生，其中僅15.3％屬退休。

九龍西眼科輪候長達3年3個月

醫護人手不足，令各區聯網專科門診「穩定個案」的輪候時間中位數急升。當中九龍東聯網及九龍西聯網均為重災區，九龍東的耳鼻喉科輪候時間長達84周、骨科達71周、外科達69周。而九龍西眼科門診輪候時間，更長達172周，即半數病人須輪候超過3年零3個月。

為了穩定公營醫護人手，港府亦推出不少政策，包括非本地培訓醫生可透過有限度註冊，及特別註冊途徑來港執業、推行「大灣區醫生交流計劃」、提出醫管局「員工低息置業貸款計劃」等。醫務衞生局局長盧寵茂更透露，醫管局將於下月前往英國舉行海外招聘，吸引海外讀醫的香港人回流服務。