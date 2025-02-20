醫管局開發人工智能處理醫療報告　下月起6間醫院試行

醫管局下月起會在瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院試行利用生成式人工智能處理醫療報告，可協助醫生綜合病人臨床資料，快速起草醫療記錄或報告，醫生會再檢視及修改，最終確定報告內容。如運作暢順，預計今年內在所有醫院推行。

行政總裁高拔陞表示，前線醫生對此表示歡迎，預計將可節省不少撰寫醫療報告時間。目前撰寫醫療報告平均佔醫生8%至10%的工作時間，其中骨科醫生需要撰寫較多報告。前年醫管局共收到逾11萬份醫療報告申請，醫管局基準是8周內完成80%報告。各醫院聯網推行改善措施，將醫療報告申請達到基準的比率由85%增加至93%。