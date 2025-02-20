醫管局開發人工智能處理醫療報告　下月起6間醫院試行

醫管局下月起會在瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院試行利用生成式人工智能處理醫療報告，可協助醫生綜合病人臨床資料，快速起草醫療記錄或報告，醫生會再檢視及修改，最終確定報告內容。如運作暢順，預計今年內在所有醫院推行。
行政總裁高拔陞表示，前線醫生對此表示歡迎，預計將可節省不少撰寫醫療報告時間。目前撰寫醫療報告平均佔醫生8%至10%的工作時間，其中骨科醫生需要撰寫較多報告。前年醫管局共收到逾11萬份醫療報告申請，醫管局基準是8周內完成80%報告。各醫院聯網推行改善措施，將醫療報告申請達到基準的比率由85%增加至93%。
去年已應用智能管理
醫療信息主管彭育華提及，去年5月在急症醫院推行「智能抗生素管理計劃」，利用數據分析識別潛在不當處方抗生素情況。針對7款廣譜抗生素對醫生處方提出提示及建議。去年9月亦已在博愛醫院兩間病房試行「人工智能患者風險預警系統」，由自動化人工智能分析臨床數據，提供風險預測模型，並即時通知臨床醫生及護士團隊，及早介入治療及調節治療方案。
毋須擔心安全性
資訊科技系統是醫管局內部自行研發，所有病人資訊會儲存在醫管局系統內，市民毋須擔心資料洩漏。另外，醫管局將會透過應用程式HA Go推出，以電子方式申請醫療報告及繳費，有助加快處理申請。第一階段將涵蓋病人自行申請的醫療報告，計劃於2025/26年度推出。