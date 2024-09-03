醫管局關注有程式聲稱可代預約門診　籲病人勿透露個人資料

醫管局病人目前可利用官方應用程式HA Go或電話系統，預約普通科門診服務。醫管局留意到有一款流動應用程式，聲稱病人提供個人資料後，可以代為預約醫管局轄下普通科門診服務的診症名額，對該程式收集病人個人資料及有可能使用有關資料登入醫管局系統，表示深切關注。

醫管局發言人表示，現時只有官方開發的HA Go程式可用作預約普通科門診服務，其他聲稱可代為預約的程式，全部均並非由醫管局開發，重申從來沒有授權任何非官方開發的應用程式，代病人預約普通科門診服務。發言人強調，市民不應隨便向不明來歷的流動應用程式透露個人資料，包括姓名、身份證號碼和住址等，而有關資料本身亦可用作查閱病人病歷紀錄。

當局現時沒有發現預約系統出現異常或有病人資料外洩的情況，將會繼續密切監察普通科門診預約系統的情況，如發現任何異常或病人個人資料被不當使用情況，必定會嚴肅跟進及向相關執法部門報告。

網上有程式聲稱用AI能預約指定時段

《am730》記者在蘋果的應用程式平台App Store以及社交網站facebook上，發現一個名為「Book街症」程式，聲稱可以利用人工智能(AI)技術，「自動化預約指定HA診所指定時段」，程式只獲兩個評分。程式在社交網站facebook和Instagram另設有專頁推廣，描述提到「AI助手功能幫你自動Book位，揀啱心水日子」、「解放雙手，AI助手幫你完成預約，唔使秒秒鐘睇住個APP。」