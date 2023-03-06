醫管局3月6日推出電子病假紙　手機程式「HA Go」自行存取 (附下載教學)

【3月6日更新】 現時如果病人遺失、更改或忘記領取病假紙，要親身到醫院或診所補領。醫管局今日宣布，俗稱「電子病假紙」的電子醫生證明書將於3月6日(星期一)推出，並會分階段取代傳統人手簽署的病假紙。「電子病假紙」會透過「HA GO」應用程式發放及儲存，醫生會以電子簽署取代人手簽署，並設有加密二維碼功能，以識別假紙真偽。

設兩大功能 包括 醫生電子簽名及加密二維碼

醫管局總行政經理李立業及醫療信息主管彭育華分別表示，「電子病假紙」方便病人轉發，可以用電子方式向僱主提交，上面有醫生的電子簽名，以及加密二維碼，當中加密二維碼有核實真偽功能，只要掃描二維碼後，再輸入病人姓名及病假日子等資料，便可核實假紙是否由醫管局發出，日後醫院除會派發紙本病假紙外，亦會發送「電子病假紙」，到病人手機應用程式「HA Go」的「我的紀錄」的個人帳戶，方便儲存及遞交予僱主等。

同日推「電子到診紙」 局方： 配合遙距診症發展

另外，醫管局3月6日起除推出「電子病假紙」外，亦會改用「電子到診紙」，上面有醫護人員名字及到診時間，遙距診症亦可獲發到診紙。「電子病假紙」及到診紙會在平台上保留2年，至於醫生轉介信會否改為電子簽發，醫管局表示，由於涉及私家醫生，因此仍在研究。

醫管局補充，「電子病假紙」推出初期仍會同時發放實體假紙，但目標在推行一段時間後會逐步減少印刷本，以配合智慧型醫院及遙距診症的發展。至於遙距診症可獲發醫生証明書，會否造成濫用，李立業回應指，局方會很細心選擇一些病症是可以遙距診症，之後就會發出電子醫生紙，至於送藥方面會在3月底、接著本年陸續推出。彭育華相信不會構成濫用。