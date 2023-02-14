醫管局3.6推電子病假紙 掃二維碼核實

日後病假紙都可以藏於手機！醫管局下月6日起推行電子病假紙，病人親身求診或接受遙距診症後，可登入程式HA Go的個人帳戶下載電子病假紙，當中的醫生簽署會由手寫簽名改為電子簽署。電子病假紙右上角會附有二維碼，只要掃描和輸入病人姓名、病假日期等資料，即可核實是否由醫管局簽發。

去年《施政報告》提出，醫管局轄下診所簽發病假紙的安排，不遲於下月31日要以電子方式，取代現有紙本病假紙。醫管局總行政經理李立業說，新措施實施初期，院方仍會發出有人手簽名的實體病假紙，並指暫未有計劃何時全面採用電子版，「冇話特別定咗邊一日會入下一個階段」；醫管局補充，在「電子病假紙」推行一段時間後逐步減少印刷本，以配合智慧型醫院及遙距診症的發展。另外，「到診紙」同日起亦會推出電子版。電子病假紙會在HA Go系統保存兩年，病人日後毋須再擔心遺失病假紙。

至於其他醫生證明書如轉介信，李立業稱由於涉及私家醫生，需時處理。毅知顧問公司董事總經理周綺萍向本報稱，僱主日後可透過二維碼核實僱員病假紙，毋須如以往般致電核實真偽，料會令電子版更易在職場普及，減少僱主和僱員之間的爭拗。她續說，部分中小企仍沿用傳統處理病假的做法，相信有關僱員日後或仍要列印電子病假紙，再呈交由公司存檔。