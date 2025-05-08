醫衛局研私院須提供書面預算 倡私營醫療按格式列價目

私營醫療機構收費透明度不足一直備受關注。政府向立法會提交文件，建議所有持牌私營醫療機構須以指明格式提供收費表，其中私家醫院更須就「指明治療及程序」，向病人或家屬等提供費用預算。當局下月起陸續會見持份者進行更深入諮詢，目標明年提交草案並逐步落實措施。 醫務衛生局在文件指出，參考消委會今年發表的私營醫療服務研究報告，並審視不同私營醫療機構運作模式後，認同現時定價手法存在一些關注情況。為提升服務效益及應對醫療通脹，政府將探討就私營醫療收費透明度立法。

當局建議，所有持牌私營醫療機構，包括私家醫院、日間醫療中心和診所，須以紙本或電子形式，按衛生署長指明格式提供收費表，列出所有基本服務項目和指明治療及程序，並盡量以固定價格表述，如不切實可行就應提供價格範圍。考慮到牙齒矯正等個別服務需度身訂造，收費表可列出機構能按要求提供價格資料，提醒病人查詢。收費表須在營業時間內置於當眼處方便查閱，提供住院服務的私院更須在其網站公布。 同時，當局建議病人如進行自然分娩、大腸鏡檢查、支氣管鏡檢查等30項常見及非緊急的「指明治療及程序」，私院須在病人接受服務前，以指定格式提供書面預算表格，列出主診醫生姓名、須接受治療或程序等，並分項列出預算醫院費、醫生費、藥物、植入物和消耗品費用。若最終收費超出預算兩成或以上，私院須向病人、家屬或獲授權人士提供書面解釋。私院亦被建議每年須向衛生署呈報及在其網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據。