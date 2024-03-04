醫衞局將建立綜合流行病管理系統　集接觸者追蹤病例管理執法支援功能　早前馬會捐款30億助建立

政府去年《施政報告》提到，香港賽馬會將出資30億元，支持提升本港與內地一系列疫情防控和兩地聯防聯控的措施。醫務衞生局局長盧寵茂表示，當中10億元會用於加強本港對傳染病的監測、分析和預警，鞏固應對疫情的能力，以及促進預防和應對新發傳染病的研究，形容這是特區政府醫療衞生部門收到最大筆的捐款。
盧：系統將成「智能防火牆」
正身處北京的盧寵茂稱，本港會利用今次捐款，建立首個綜合流行病電子管理系統，系統將結合疾病監測、接觸者追蹤、病例管理、數據分析和執法支援等方面的工作。他指出，今次捐款不只為防火牆「添磚加瓦」，更加是裝上晶片、光纖，「成為一道智能防火牆。」
盧寵茂強調，社會必須有居安思危的意識，為將來可能出現的新發傳染病做好準備，「與其救火，不如防火。」他今日(4日)在本港特首李家超和國家衞生健康委員會副主任雷海潮見證下，與馬會主席利子厚簽署《醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目》合作備忘錄。
馬會與內地簽署合作合作文件
另外，李家超今日亦見證馬會分別與國家衞生健康委員會簽署《香港賽馬會國家衞生健康人才能力建設項目》合作備忘錄和《香港賽馬會國家衞生健康高端人才獎學金》合作框架協議。
馬會表示，兩個項目都注重培養臨床服務及衞生管理人才，能力提升和專業素養提升並重，又稱30億元捐款同時會支持去年宣布成立的「香港賽馬會環球衞生研究院」全球總部，聯同本地和國際院校與研究所，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。