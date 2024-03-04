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本地
2024-03-04 21:33:42

醫衞局將建立綜合流行病管理系統　集接觸者追蹤病例管理執法支援功能　早前馬會捐款30億助建立

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盧寵茂預告，本港將會建立一個結合接觸者追蹤、病例管理、執法支援等工作的綜合流行病電子管理系統。(資料圖片／陳奕釗攝)

盧寵茂預告，本港將會建立一個結合接觸者追蹤、病例管理、執法支援等工作的綜合流行病電子管理系統。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府去年《施政報告》提到，香港賽馬會將出資30億元，支持提升本港與內地一系列疫情防控和兩地聯防聯控的措施。醫務衞生局局長盧寵茂表示，當中10億元會用於加強本港對傳染病的監測、分析和預警，鞏固應對疫情的能力，以及促進預防和應對新發傳染病的研究，形容這是特區政府醫療衞生部門收到最大筆的捐款。

盧：系統將成「智能防火牆」

正身處北京的盧寵茂稱，本港會利用今次捐款，建立首個綜合流行病電子管理系統，系統將結合疾病監測、接觸者追蹤、病例管理、數據分析和執法支援等方面的工作。他指出，今次捐款不只為防火牆「添磚加瓦」，更加是裝上晶片、光纖，「成為一道智能防火牆。」

盧寵茂強調，社會必須有居安思危的意識，為將來可能出現的新發傳染病做好準備，「與其救火，不如防火。」他今日(4日)在本港特首李家超和國家衞生健康委員會副主任雷海潮見證下，與馬會主席利子厚簽署《醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目》合作備忘錄。

李家超(後排右起)和雷海潮見證醫衞局與馬會簽署合作備忘錄。(政府新聞處) 盧寵茂(前排左起)、雷海潮、李家超和利子厚與其他嘉賓，在合作文件簽署儀式上合照。(馬會提供) 盧寵茂(前排左起)、雷海潮、李家超和利子厚在合作文件簽署儀式上合照。(馬會提供) 港府獲馬會捐款加強疫情防控措施。(資料圖片／林俊源攝) 港府獲馬會捐款加強疫情防控措施。(資料圖片／林俊源攝)

馬會與內地簽署合作合作文件

另外，李家超今日亦見證馬會分別與國家衞生健康委員會簽署《香港賽馬會國家衞生健康人才能力建設項目》合作備忘錄和《香港賽馬會國家衞生健康高端人才獎學金》合作框架協議。

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馬會表示，兩個項目都注重培養臨床服務及衞生管理人才，能力提升和專業素養提升並重，又稱30億元捐款同時會支持去年宣布成立的「香港賽馬會環球衞生研究院」全球總部，聯同本地和國際院校與研究所，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。

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